Chiedono conferme e vi rubano i soldi: quel messaggio della banca va cancellato

Situazioni che sempre più spesso mettono a serio rischio il patrimonio di milioni di cittadini italiani ogni giorno.

La situazione, per quel che riguarda il mondo delle truffe online è sempre più preoccupante. Milioni di cittadini, ogni giorno, rischiano di ritrovarsi con i conti correnti letteralmente prosciugati. Il tutto, nasce, nella maggior parte dei casi da situazioni che appaiono addirittura innocue, semplici comunicazioni che invece hanno tutt’altro senso e missione. Il malintenzionato di turno gioca sull’insicurezza e sul timore del cittadino. La buona fede insomma può trasformarsi in rischio.

Il tutto si gioca sul web, terreno più che mai fertile per quanti vivono approfittando delle debolezze del prossimo. Il web sotto questo punto di vista rappresenta il contesto perfetto, quello che consente di muoversi nell’ombra andando ad intercettare specifiche fobie degli utenti.

Quale può essere una delle paure più grandi dei cittadini? Quella di restare senza soldi, di perdere ogni cosa, è chiaro. Cosa succede allora nella mente del truffatore. Si immagina una situazione in cui si da a credere all’utente di stare facendo i propri interessi mentre invece avviene tutt’altro.

Un messaggio o magari una mail, con tanto di intestazione della banca di riferimento dell’utente che annuncia una operazione di sicurezza per scongiurare specifici attacchi. Bisogna confermare tutti i propri dati per non rischiare che proprio al correntista in questione possa accadere qualcosa di spiacevole.

L’utente a quel punto preso dal timore di perdere realmente ogni cosa accetta l’indicazione fornite dal messaggio. Grazie al link onnipresente trasferisce ai truffatori tutte le proprie informazioni personali, comprese quelle di natura bancaria. Pochi minuti dopo, il conto corrente stesso della vittima potrebbe essere prosciugato del tutto.

Chiedono conferme e vi rubano i soldi: le indicazioni degli esperti

Andiamo a vedere cosa ci dice lo stesso web di tali tentativi di raggiro. La piattaforma “Consumatori.it”, propone infatti una serie di indicazioni che possono essere utili per tenere gli utenti alla larga da certi specifici rischi:

controlliamo regolarmente e frequentemente gli estratti conto dei nostri rapporti bancari. In questo modo possiamo assicurarci che le operazioni riportate siano quelle realmente effettuate.

Nei casi in cui riscontriamo anomalie nei conti riteniamo di essere stati vittime di una frode, rivolgiamoci immediatamente alla banca .

. Avvaliamoci dei servizi di “notifica movimenti” offerti dalle banche. In questo modo, ogni volta che effettuiamo operazioni online o usiamo il bancomat e la carta di credito la banca ci avvisa praticamente in tempo reale attraverso SMS o e-mail dei movimenti effettuati. Questo è un buon mezzo per accertarci che nessuno effettui operazioni al nostro posto.

Se il nostro dispositivo (es. computer) è particolarmente lento o "si comporta" in modo strano avviamo una scansione antivirus : potremmo essere stati contagiati. Nel momento in cui accediamo alla pagina del nostro conto online, controlliamo che non ci siano anomalie nel momento in cui ci vengono richiesti codici o password di accesso.

Quando entriamo in un social network, facciamo attenzione a non rendere pubbliche le informazioni più "sensibili" che ci riguardano.

Teniamo sempre aggiornate le informazioni personali comunicate alla banca: costituiscono gli elementi di riconoscimento per l'accesso ai servizi che abbiamo sottoscritto.

Evitare ogni spiacevole situazione. Questa è la principale missione dell’utente. Il web, oggi, fa davvero paura.