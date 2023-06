Il paese fortunato si risveglia travolto dai soldi: ora è caccia al neo ricco

Giocare in questa fase tanto complessa vuol dire alimentare la speranza che le cose possano in qualche modo prima o poi cambiare.

Quello che succede nel nostro paese e non solo, mostra una sorta di scollamento tra quelle che sono le ambizioni dei cittadini e quella che è invece la realtà dei fatti. Pensiamo a ciò che può succedere, a ciò che può cambiare di fatto la vita delle persone nell’ordinario ed alla situazione generale che sembra invece impedire tutto questo. Il tutto a questo punto può essere destinato solo al sogno, al grande evento, al grande incontro con la fortuna.

Il tutto insomma si riduce all’ambizione di centrare la giocata fortunata, in un modo o nell’altro. I concorsi a disposizione sono tanti, questo è vero. Non tutti però mettono a disposizione, almeno in teoria vincite importanti. In questi casi, quindi, ci si rivolge a due o tre concorsi su tutti.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Da un lato la classica e tradizionale lotteria dall’altra la giocata istantanea, quella che ti cambia la vita in pochi secondi. Due approcci completamente diversi tra loro ma che alla fine misurano, è il caso di dirlo, la voglia di ribalta dei cittadini.

Il Gratta e vinci, negli ultimi mesi ha dato tante soddisfazioni ai cittadini italiani. Nelle scorse settimane numerose sono state le vincite raccontate dalle cronache, in molti casi somme davvero molto importanti. Negli ultimi giorni, infatti si è molto parlato della vincita milionaria di Torino, per esempio.

L’ultima notizia, in merito ci porta in Lazio, precisamente a Rocca di Papa, provincia romana. Protagonista assoluto è un biglietto del concorso “Numerissimi” al fortunato o alla fortunata di turno un premio più che mai soddisfacente, ben 500mila euro. Davvero niente male insomma

Taglio di 5 euro, il biglietto vinente è stato acquistato presso la tabaccheria Campi D’Annibale di Piazza G. di Vittorio. Parliamo di uno dei concorsi preferiti in assoluto dai giocatori italiani. Si spera che tali dinamiche avvengano sempre con la massima attenzione e moderazione.

Il paese fortunato si risveglia travolta dai soldi: il regolamento vincente

Tre numeri fortunati hanno scandito la vincita in questione: 68, 53 e 51. In paese è aperta ufficialmente la caccia al neo ricco o alla neo ricca. In molti fanno già supposizioni ma è chiaro che certe riflessioni servono davvero a poco.

Scopriamo a questo punto il regolamento del concorso in questione, come illustrato dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

1. Si devono scoprire i sedici “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di tredici cerchi dorati recanti il simbolo “€” e dall’immagine di tre cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2”. Successivamente, in ognuna delle otto giocate contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, “GIOCATA 7” e “GIOCATA 8”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei “NUMERI VINCENTI”.

Per ogni giocata:

se vengono grattati tutti i numeri della giocata, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata;

se vengono grattati tutti i numeri della giocata – cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i "NUMERI VINCENTI"- e tra questi è presente un numero vincente "BONUS X2", si vince il doppio del premio indicato nella giocata.

Vincere, insomma, piace davvero tanto agli italiani.