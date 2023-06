“C’è un pacco in arrivo per te”: cancellate questa mail il prima possibile

Il mondo del web ha sempre qualcosa di particolarmente rischioso pronto a rovinare la giornata dello sfortunato di turno.

Cosa succede quando non si è particolarmente accorti nel gestire le tantissime comunicazioni che al giorno d’oggi arrivano a qualsiasi utente tramite sms, mail o messaggi social? Nella maggior parte dei casi si tratta di tentativi di raggiro, questo è poco ma sicuro. Stare alla larga da tali, specifiche situazioni a questo punto è più che mai doveroso, si potrebbe rischiare, altrimenti, davvero tanto. Molte volte però, purtroppo, i malintenzionati sono davvero bravi a nascondere ogni apparente rischio.

Il web in un modo o nell’altro potrebbe riservare sorprese più che mai sgradevoli. A dircelo nella maggior parte dei casi è la stessa cronaca. I fatti che quasi quotidianamente avvengono nel nostro paese ci portano a pensare che questo universo parallelo di fatto tanto sicuro poi non è.

Ci si potrebbe trovare, di colpo, di fronte a una comunicazione assolutamente dai toni positivi, per cosi dire. Un premio da ricevere, magari un buono sconto o un buono acquisti. Immaginiamo quindi di ritrovarci di fronte a un potenziale affare, il giorno fortunato. Niente di tutto ciò.

Tali comunicazioni non sono altro che tentativi più che mai continui di raggiro nei confronti di cittadini, utenti del web che di colpo possono mettere a rischio, per dire, i risparmi di una vita. Il gioco, per i truffatori di turno è davvero molto semplice. La comunicazione dai toni accattivanti prova ad illudere l’utente in questione.

Le vittime di tali disegni truffaldini sono davvero tanti. In genere si pensa di aver fatto un affare e in realtà poi ci si ritrova con il conto corrente svuotato. Uno di questi tentativi, ritornato forte negli ultimi giorni è quello che riguarda il falso pacco postale in spedizione. Parliamo di una operazione quasi quotidiana per numerosi cittadini.

L’utente di fronte a una simile comunicazione immaginerà magari una situazione inaspettata. Compilerà il form nascosto dietro il classico link presente nella mail con tutte le informazioni richieste. Inoltre inserirà anche un metodo di pagamento, perché magari saranno previste spese di spedizione ed ecco che il conto corrente dell’utente è esposto alle mira dei malintenzionati.

“C’è un pacco in arrivo per te”: la Polizia Postale difende i cittadini

La Polizia Postale, proprio per provare in qualche modo ad “educare” gli utenti del web in merito ai rischi potenziali riscontrabili ha diffuso una serie di consigli davvero molto preziosi:

“La polizia postale mette in guardia gli utenti e ricorda alcuni pratici consigli da seguire. “Se non hai effettuato alcun ordine, ti consigliamo di ignorare il messaggio ricevuto e di cancellarlo perché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing. Se invece sei in attesa di una consegna, ti suggeriamo di verificare lo stato della spedizione esclusivamente attraverso il sito ufficiale su cui hai effettuato l’ordine e, nel caso di dubbi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del venditore”. Si raccomanda, in ogni caso, di non divulgare mai i propri dati personali e bancari”.

Massima allerta dunque, il pericolo è davvero dietro l’angolo.