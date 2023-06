La truffa che prende di mira gli anziani: riattaccate subito il telefono

Situazioni davvero incredibili soltanto da immaginare. Le ultime notizie che arrivano dalle cronache mettono i brividi.

Immaginare di poter prevedere in qualche modo determinati fatti è praticamente impossibile. Rendersi conto, poi, di quanto la mente umana sia capace di ragionare solo ed esclusivamente prendendo in considerazione un proprio personale tornaconto calpestando tutto e tutti senza alcuno scrupolo, è davvero complicato. Le cronache negli ultimi tempi raccontano di vicende davvero incredibili che sempre più spesso hanno come vittime assolute i cittadini più anziani.

Nuove modalità, purtroppo per provare ad approfittare del prossimo nel nostro paese. Chiaramente parliamo di truffa. Il tempo passa ma certe cattive abitudini rimangono. In certi casi parliamo di giri d’affari assolutamente importanti. Per quel che riguarda le stesse modalità partiamo dal presupposto che il tutto viaggia in qualche modo su un doppio binario.

Da un lato il web con quelle che sono le classiche truffe veicolate attraverso mail, sms e messaggi social. In quel caso specifico parliamo del tipico contenuto accattivante con link correlato che occorrerà poi al malintenzionato di turno per raccogliere tutte le informazioni utili per sopraffare la vittima.

In quel caso si promettono premi, importanti vantaggi ma alla fine ci si ritroverà con il conto corrente svuotato nella peggiore delle ipotesi. Esiste poi la classica truffa che si compie nella vita reale, per cosi dire. In genere, almeno per quel che raccontano le cronache quotidiane, vittime sono i cittadini più anziani.

Di recente è tornata prepotentemente in scena la truffa della finta chiamata da parte di un nipote o di qualche altro parente. Una richiesta di natura economica e l’indicazione di un amico che passerà a ritirare la somma. Nel dubbio e nel timore possa trattarsi di qualcosa di serio la vittima abbocca e accetta. In ogni caso il malintenzionato di turno avrà la possibilità di accedere presso il domicilio della truffa e in molti casi il tutto si tramuta in opportunità di furti di ogni tipo.

La truffa che prende di mira gli anziani: cosa dicono i Carabinieri

Pochissimo tempo fa l’Arma dei Carabinieri con l’intento di sensibilizzare in merito gli stessi cittadini ha diffuso una serie di consigli utili ad evitare questo tipo di truffe attraverso i propri canali web:

non aprite agli sconosciuti e non mandate i bambini ad aprire la porta;

e non mandate i bambini ad aprire la porta; in caso di consegna di lettere o pacchi, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa;

mai consegnare denaro o oggetti in oro a persone estranee alla famiglia ed in particolare ricordate che le forze di polizia non raccolgono né richiedono valori di nessun tipo;

alla famiglia ed in particolare ricordate che le forze di non raccolgono né richiedono valori di nessun tipo; massima prudenza con persone sconosciute che, telefonicamente o di persona, si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati annunciando incidenti o arresti di vostri congiunti;

o avvocati annunciando incidenti o arresti di vostri congiunti; se si spacciano per vostri “nipoti”, chiedete sempre una conferma , magari, fatevi dire quando vi siete visti l’ultima volta o un particolare che conoscete solo voi;

, magari, fatevi dire quando vi siete visti l’ultima volta o un particolare che conoscete solo voi; se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire, aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce non esitando a chiamare subito i Carabinieri o altra forza di polizia al 112.

La prevenzione come arma di tutela per i cittadini.