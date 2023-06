Attenzione, alcune confezioni di tofu e yogurt sono stati ritirati in via precauzionale dagli scaffali per “rischio fisico”. Ecco di quali si tratta.

Stando a quanto si evince dal sito del Ministero della Salute un determinato lotto di tofu e un lotto di yogurt sono stati oggetto di richiamo, in via precauzionale, per la “possibile presenza di parti metalliche”. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, famiglia, imprevisti quotidiani e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le cose da fare, che non crea stupore il fatto di come possa capitare a tutti quanti di svolgere alcune attività comuni, come ad esempio fare la spesa, senza rendersi davvero conto di quello che si sta facendo e soprattutto acquistando.

Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in nostro aiuto gli addetti ai lavori che provvedono a segnalare tempestivamente eventuali inconvenienti. Ne è un chiaro esempio quanto si evince dal sito del Ministero della Salute, dove è segnalato il richiamo di un lotto di tofu e uno di yogurt per “rischio fisico”. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tofu e Yogurt ritirati dagli scaffali per “possibile presenza di parti metalliche”: ecco di quali si tratta

Tutte le volte in cui acquistiamo dei prodotti alimentari è importante prestare attenzione alle relative caratteristiche onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. In tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che tempestivamente segnalano eventuali problemi. A tal proposito interesserà sapere che di recente alcuni prodotti sono stati oggetto di richiamo per via del rischio della “possibile presenza di parti metalliche“. Ma di quali si tratta?

In base a quanto reso noto dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono stati di recente oggetto di richiamo il lotto di produzione numero 267 del prodotto Tofu spinacia del marchio Taifun, con termine minimo di conservazione fissato al 15 giugno 2023. Alla base di tale decisione, si continua a leggere, la “possibile presenza di parti metalliche“. Il tofu oggetto di richiamo, ricordiamo, è stato prodotto presso lo stabilimento Taifun-Tofu GMBH, sede 79108 Freiburg – Bebelstr 8 e venduto in confezioni da 200 grammi.

Yogurt oggetto di richiamo: il motivo

L’altro prodotto oggetto di richiamo è uno yogurt. Entrando nei dettagli si tratta di Yomo cheesecake bianco e crumble cacao, prodotto da Granarolo Spa presso lo stabilimento di Pasturago sito in Strada Provinciale 30, SNC – 20080 Vernate (MI). Il lotto di produzione interessato è il numero Y3143D, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 03 170 CE. Commercializzato in confezioni da 140 grammi, da consumarsi preferibilmente entro il 06 luglio 2023.

Entrando nei dettagli, nel richiamo si legge che “All’interno di un unico vasetto, nella parte bianca yogurt, potrebbero essere presenti corpi estranei di origine metallica”. Per questo motivo, viene sottolineato nelle avvertenze: “Il prodotto suddetto non deve essere consumato ma restituito al punto di acquisto“. Si precisa comunque che, sia per quanto riguarda il tofu che lo yogurt, analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.