Gratta e vinci, la sorpresa plurimilionaria scuote la città: “Non so chi sia”

Ancora una vincita nel nostro paese, stavolta davvero importante e ancora una volta fitto mistero sul vincitore.

Le vincite al gioco, ormai, stando all’ordinario della nostra quotidianità risultano essere oggi gli argomenti di cronaca per eccellenza, gli unici che riescono in qualche modo a strappare un sorriso, un momento di speranza e quella velata consapevolezza che forse i prossimi potremmo essere noi, forse. Al di la di questo, il gioco come sempre intercetta le attenzioni dei cittadini come nessun altro fattore. Il sogno di cambiar vita è vivo in chiunque. Oggi più che, mai, sembra essere arrivato per molti il tempo di rischiare.

La questione concorsi a premi, nel nostro paese è più che mai viva. Negli ultimi anni i numeri sono tornati a salire, chiaro sintomo che i cittadini ricercano nel gioco quella speranza di cambiamento della propria vita che attraverso qualsiasi altra dinamica sarebbe praticamente impossibile da attuare.

Ovviamente i rischi legati a questo specifico fattore sono tantissimi. Il caso dei Gratta e vinci è più che mai simbolico. Tagliandi ormai in vendita in qualsiasi ora del giorno e praticamente ovunque. Il rischio dipendenza è più che mai vivo. Ragion per cui, oggi, il tutto dovrebbe sempre essere gestito con la massima cautela e moderazione.

Ultimamente, per dirne una, nel nostro paese si è tornato a vincere. Non si parla in questo caso di somme di denaro, definibili minori, ma di milioni di euro, molti milioni di euro. Il tramite, per cosi dire, manco a farlo apposta è stato il Gratta e vinci, tra i concorsi preferiti in assoluto dai cittadini italiani.

Si è vinto a Genzano, nel Lazio, l’invidiabile somma di 5 milioni di euro. Il tagliando in questione fa parte del concorso Maxi Miliardario, in vendita al prezzo di 20 euro. Il biglietto in questione è stato acquistato presso la tabaccheria di Via Sardegna 15. Una vincita che chiaramente ha fatto parlare tutta la città.

A parlare, inoltre, è il titolare della tabaccheria fortunata, il signor Gialuca Del Vecchio. L’uomo dopo la clamorosa vincita riscontrata ha cosi dichiarato ai presenti presso la sua attività commerciale: “Potrebbe aver grattato il biglietto milionario a casa o in auto, come avviene spesso, con i miei clienti, che li portano via, nessuno che ha li ha grattati qui mi ha comunicato nulla “.

Gratta e vinci, la sorpresa plurimilionaria scuote la città: il regolamento del concorso

Il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli descrive cosi come di seguito il regolamento del concorso ultimamente vincente, il Maxi Miliardario:

i “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di sei monete recanti il simbolo “€”;

i numeri celati dalle tre pile di monete, che recano rispettivamente l’indicazione X2, X5, X10, presenti nell’area contraddistinta dalla scritta “MAXI BONUS”;

dalla scritta “MAXI BONUS”; “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di venticinque blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se ne “I TUOI NUMERI” è presente uno dei numeri rinvenuto nell’area “MAXI BONUS” si vince:

2 volte il premio corrispondente se il numero rinvenuto è presente sotto la pila di monete riportante l’indicazione X2;

se il numero rinvenuto è presente sotto la pila di monete riportante l’indicazione X2; 5 volte il premio corrispondente se il numero rinvenuto è presente sotto la pila di monete riportante l’indicazione X5;

10 volte il premio corrispondente se il numero rivenuto è presente sotto la pila di monete riportante l’indicazione X10.

Certo, vincere rappresenta una gran bella soddisfazione a certi livelli.