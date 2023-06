Chiamate anonime, meglio non rispondere? Forse è meglio scoprire chi è | Lo puoi fare

Una situazione che realisticamente può capitare davvero a tutti. Oggi venirne a capo è molto più semplice di quanto si pensi.

Quante volte vi è capitato di ricevere telefonate anonime? Parliamo nello specifico di situazioni in cui non appare il numero di telefono sullo schermo del vostro smartphone al momento della chiamata in questione. Chiaramente la cosa può anche fare riferimento a numeri che si compaiono sul display del nostro dispositivo ma che in realtà non conosciamo. In molti casi si è portati a non rispondere pensando a chissà quale bizzarra eventuale situazione. Un modo per scoprire però di chi si tratta esiste.

In linea di massima questo tipo di situazione fino a pochi anni fa non era affatto gestibile, nel senso che le soluzioni davanti all’interessato potevano ridursi sostanzialmente a due, rispondere o meno alla chiamata in questione. Oggi il tutto in qualche modo è reso più semplice e gestibile.

In linea di massima chiunque sia restio ad accettare una chiamata da un numero che non conosce è pienamente consapevole del fatto che dietro quella chiamata possa esserci un eventuale inganno. Pensiamo a vendite, pensiamo al tele marketing, pensiamo alle truffe.

In ogni caso, è anche possibile immaginare, lecito, insomma, che dietro quel numero possa nascondersi uno scenario completamente diverso. Un contatto di cui non abbiamo memoria all’interno del nostro dispositivo, o magari il numero di telefono di un ente pubblico, per esempio.

Consideriamo quindi la possibilità di voler scoprire chi si nasconde dietro uno specifico numero telefonico, al di la di quelli che possono essere i mezzi standard, per esempio Google, va detto ch esistono specifici software in grado di dirci qualsiasi cosa di un numero telefonico indicato.

Chiamate anonime, meglio non rispondere? Quali sono gli strumenti disponibili

Iniziamo con il dire che esistono dunque pacchetti specifici che consentono di scoprire subito quando a contattarvi è un numero in ogni caso sconosciuto. Uno di questi servizi è offerto per esempio da “Whooming” che consente di deviare ogni chiamata anonima al relativo database del software e successivamente scoprirne dunque i dettagli.

Non servirà altro che collegarsi al portale in questione, creare un account e inserire il proprio numero telefonico. Tutto avverrà in modo automatico. Altra opportunità arriva poi dal portale web “Tellows”. In questo caso si dovrà inserire il numero telefonico dal quale si è stati contattati e riscontrare nel caso cosa dicono gli altri utenti di tale numero. Potrebbe trattarsi di tele marketing o magari di una truffa.

Altro servizio molto interessante è infine offerto dal portale “Override” che al prezzo di 30 euro per due settimane consentirà di scoprire i numeri di vi chi ha cercato. In questo specifico caso però bisognerà prima aver fatto una denuncia per stalking, requisito assolutamente indispensabile per procedere con questo tipo di specifica verifica. La sicurezza insomma, sempre più che mai al primo posto. Scovare l’identità di chi vista chiamando oggi è più semplice che mai, l’importante è saperlo. I cittadini possono stare tranquilli, i contatti al proprio smartphone possono essere sempre, in ogni modo, scoperti.