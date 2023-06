Poste Italiane, i pensionati possono sorridere: per alcuni un gradito regalo

Una operazione davvero molto interessante che renderà felici non pochi cittadini italiani, questo è poco ma sicuro.

Una iniziativa di quelle che di certo porteranno vantaggio a numerosi cittadini, soprattutto poi in questo specifico momento storico. Momento di grande incertezza, questo è noto a tutti, situazione in cui non sono davvero pochi gli italiani a vivere in condizioni spesso addirittura drammatiche. In casi come questo iniziative che arrivano dal Governo, che in qualche modo puntano al sostegno sono sempre più che mai gradite. Nel caso specifico, poi, forse la ragione è doppia.

Nel caso specifico parliamo di una forma di sostegno che poco ha a che fare con la stessa azienda in questione, parliamo di Poste Italiane. Il fiore all’occhiello del nostro paese, in quanto a grandezza e diversificazione degli interessi sul mercato in questo caso è protagonista di una partnership molto importante.

Dall’altro lato, infatti abbiamo il Ministero dello Sviluppo Economico per una collaborazione che porterà in moltissime case italiane uno strumento ultimamente diventato più che mai necessario per assistere a tutti gli eventi televisivi in programma in chiaro. Stiamo parlando ovviamente di un decoder digitale terrestre.

Sappiamo benissimo come sono andate le cose ultimamente. Gli ultimi anni hanno visto una vera e propria rivoluzione nel settore. Situazione che ha quindi obbligato per questi legate alla successiva inefficienza delle vecchie strumentazioni, gli italiani a provvedere al cambio del vecchio decoder, qualora non in possesso di una nuova tv con ultima tecnologia incorporata.

In quel caso si era pensato dunque di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà con un sostegno concreto che offrisse la possibilità di ricevere gratuitamente lo stesso decoder. Iniziativa salutata nei mesi scorsi dalla soddisfazione degli stessi cittadini. Qualcosa di davvero utile insomma, avere la possibilità di accedere facilmente ai vari programmi televisivi fa piacere a tutti, se poi il tutto avviene gratuitamente, meglio ancora.

Poste Italiane, i pensionati possono sorridere: come ottenere il decoder digitale terrestre

Una offerta davvero non da poco insomma, che sarà accessibile a numerosi pensionati italiani ma chiaramente non a tutti. I requisiti in questione sono molto semplici. Il primo in assoluto è quello che riguarda l’età. Il soggetto in questione deve avere infatti più di 70 anni.

Il secondo requisito riguarda invece il reddito che non deve superare i 20mila euro. Altro punto importante per il soggetto potenzialmente interessato a ricevere il decoder è quello di avere un abbonamento con propria intestazione, chiaramente, alla Rai. Inoltre non bisogna ovviamente aver aderito alla stessa misura nei mesi precedenti.

Per chiedere informazioni circa le modalità di consegna o ricezione a casa del decoder in questione è possibile rivolgersi al numero verde 800 776 883. L’alternativa è quella di recarsi presso il più vicino ufficio postale e chiedere direttamente in quel contesto tutte le informazioni necessarie. In ultima analisi è inoltre possibile richiedere lo stesso strumento collegandosi al sito web “nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-decoder-a-casa/prenotazionedecodertv.it”. In questo caso una volta accolta la domanda effettuata si riceverà comodamente a casa il decoder digitale terrestre. Una iniziativa davvero molto interessante.