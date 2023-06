Postepay, attenzione al contatto inatteso: possono rubarvi tutto

Il mondo del raggiro oggi è più che mai rischioso. Il web, purtroppo, rappresenta un terreno troppo fertile per certe dinamiche.

Ci sono situazioni che non trovano riscontro nella logica, in un certo senso. Qualcosa che spesso nemmeno si comprende come possa essere capitata. Il mondo delle truffe, ultimamente, avvalendosi della rete e delle sue incerte situazioni, in alcuni casi, è capace di provocare non pochi problemi agli stessi cittadini.

Quello che sta succedendo ha davvero dell’incredibile. Vicende che in molti casi, cosi come accennato, nemmeno si riescono a spiegare. Succede cosi che un utente, un cittadino qualsiasi di colpo diceva una chiamata o magari un sms, che lo avvisa circa il nuovo pin della sua Postepay scaduta.

In alcuni casi si parla addirittura di comunicazioni scritte che riescono ad essere intercettate tramite posta. La vittima potenziale si ritroverà all’interno di un finto confronto proprio con Poste Italiane in merito alla propria carta prepagata. In questo caso saranno certo richieste informazioni personali utili per intrufolarsi proprio nel prodotto finanziario del malcapitato di turno.

Ultimamente, Poste Italiane attraverso le sue pagine web ha fornito una serie di indicazioni precise ai propri clienti per evitare che cadano vittime di raggiri orchestrati quasi sempre nel migliore dei modi. L’attenzione, insomma, deve sempre essere massima.

Postepay, attenzione al contatto inatteso: i consigli di Poste Italiane

Di seguito tutti i consigli riportati sul sito web di Poste Italiane per mettere i cittadini al riparo dalle più comuni truffe del web: