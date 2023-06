Soldi, quanto bisogna guadagnare per essere felici: non è come credi

Quanti soldi bisogna guadagnare per essere davvero felici? Ebbene, la risposta non è scontata e soprattutto non è come si può immaginare.

Fondamentali per acquistare tutto ciò di cui necessitiamo, sono in molti a chiedersi quanti soldi bisognerebbe portare a casa per essere felici. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò”, affermava Marilyn Monroe. In effetti non si può negare come il denaro sia davvero utile in diverse circostanze. A partire dalla pulizia della casa, passando per l’alimentazione, fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, d’altronde, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio e sborsare dei soldi.

Ma quest’ultimi sono anche in grado di dare felicità? Ebbene, secondo la scienza i soldi danno felicità. In particolare, in base ad un recente studio, il benessere mentale aumenta all’aumentare del reddito. Ma quanti soldi bisogna portare a casa per essere felici? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, quanto bisogna guadagnare per essere felici: lo studio

Stabilire a priori quanti soldi bisogna guadagnare per essere felici non è ovviamente possibile. Questo, comunque, non vuol dire che non si possa provare a fare una stima che si avvicini molto alla verità. Lo sanno bene i vari ricercatori che nel corso degli ultimi anni hanno svolto degli studi ad hoc. Ebbene, proprio grazie a molte di queste ricerche è emerso che il denaro, ovviamente, contribuisce in modo positivo sulla vita delle persone. Oltrepassata una certa soglia, però, può diventare una vera e propria ossessione, rischiando di dover fare i conti con situazioni spiacevoli.

Per essere felici, quindi, non bisogna essere milionari. La soluzione giusta, bensì, sembra essere, come spesso accade, quella di trovare una via di mezzo. In particolare, stando a quanto emerso da uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista “Nature Human Behaviour”, sembra che mediamente per essere felici bisogna avere un reddito pari a circa 60 mila euro annui, ovvero circa 5 mila euro al mese. Tale soglia, ovviamente, aumenta in presenza di famiglie particolarmente numerose. Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di stime. Non è possibile, infatti, stabilire a priori quanti soldi bisogna guadagnare per essere felici. Anche perché ognuno di noi ha una diversa percezione di ciò che ci rende felici o meno.