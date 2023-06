Gratta e vinci, vi siete mai chiesti come nascono? La procedura vi stupirà

Uno dei prodotti in commercio più apprezzato in assoluto. Il tutto grazie alla possibilità offerta, più che mai concreta di diventare ricchi.

Al giorno d’oggi i Gratta e vinci rappresentano senza dubbio alcuno uno dei prodotti più acquistati in assoluto in Italia. Il motivo è molto semplice. Da un lato la predisposizione degli italiani a farsi contagiare dalla sete di fortuna tipica dei concorsi a premi. Dall’altro la possibilità, certo concreta, ma spesso davvero minima di cambiare vita di un colpo trovandosi pronti, sempre eventualmente, all’incontro con la fortuna. Parliamo in alcuni casi di cifre davvero altissime. Gli italiani hanno voglia di provarci, questo è poco ma sicuro.

Chiamiamolo intrattenimento interessato, chiamiamolo concorso a premio che da speranza, ogni modo insomma è più che mai opportuno per definire quello che rappresenta, di fatto, un vero e proprio fenomeno di massa. Il Gratta e vinci è più che mai padrone del nostro quotidiano, da molti anni ormai.

Uno degli aspetti che probabilmente gli italiani conoscono meno, al di la di prezzi e potenziale vincita è quello che riguarda il vero e proprio processo di produzione dei tagliandi potenzialmente fortunati. Uno dei primi aspetti da tenere in considerazione in fase di produzione è quello legato alla sicurezza. Evitare, insomma, per ovvie ragioni, che tali tagliandi possano rischiare di essere contraffatti.

I biglietti immessi in commercio vengono regolarmente, quindi, testati e controllati anche per garantire una totale equità di fondo. In merito alla produzione vera e propria dei tagliandi va detto che tale processo è affidato a una copisteria di Lakeland in Florida, abbastanza lontano, quindi, dai nostri stessi confini.

Uno degli aspetti più interessanti di tutta la fase di produzione riguarda l’applicazione della tipica patina dorata o argentata che ricopre numeri e simboli dei vari biglietti da grattare. Previste, inoltre, al fine di migliorare l’aspetto dei biglietti operazioni speciali come il foiling o la goffatura.

Per migliorare l’aspetto visivo e l’esperienza tattile dei Gratta e Vinci, i produttori spesso incorporano caratteristiche speciali come il foiling e la goffratura. La laminazione consiste nell’applicazione di un sottile strato metallico su aree specifiche del biglietto, creando un’accattivante lucentezza. La goffratura, invece, crea motivi in rilievo o incassati che aggiungono consistenza e profondità.

Per ogni concorso Gratta e vinci è chiaramente prevista una relativa probabilità di vincita. Tutto dipende dal numero di biglietti prodotti, il prezzo di vendita relativo e i premi potenziali ottenibili. In ogni caso parliamo di un processo assolutamente affascinante, quello che di fatto pota i tagliandi fortunati ad essere venduti in ogni angolo del paese.

A questo punto l’intera faccenda potrebbe di fatto apparire molto più chiara. Per lo meno, una volta a conoscenza di tali procedimenti si hanno a disposizione numerosi spunti di riflessioni riferiti ai vari concorsi Gratta e vinci. Vincere, piacerebbe a tutti, questo è certo. Accarezzare il sogno, insomma, è più che mai quello che gli italiani, e non solo, desiderano.