Nei, occhio alle caratteristiche: in questo caso rivolgetevi al medico | Non sottovalutate il pericolo

Prestate attenzione alle caratteristiche dei nei che avete sulla pelle! In questi casi, infatti, è opportuno rivolgersi al proprio medico: ecco il motivo.

Di varie forme e colore, prestate attenzione alle caratteristiche dei nei. In determinati casi è opportuno chiedere il parere del medio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Sul suo viso il neo è un piccolo granello di bellezza, minuscolo rispetto a tutto ciò che riveste la superficie del mondo e tuttavia così importante per chi come me non finirebbe mai di ammirare i dettagli di ciò che ama“, ha affermato Fabrizio Caramagna. I nei, in effetti, possono essere in grado di donare un certo fascino.

Avere dei nei sulla pelle, inoltre, è del tutto normale. Allo stesso tempo, però, si invita a non sottovalutare le relative caratteristiche e rivolgersi, in determinati, al proprio medico per avere un consulto in merito. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nei, occhio alle caratteristiche, in questo caso rivolgetevi al medico: tutto quello che c’è da sapere

Avere dei nei sulla pelle è del tutto normale. Si invita comunque a prestare attenzione alle relative caratteristiche, in quanto anche un neo all’apparenza banale potrebbe trasformarsi in un melanoma. Entrando nei dettagli interesserà sapere che i nei normali si presentano come delle piccole escrescenze cutanee di colore marrone, dalla forma regolare e tondeggiante. Nel caso in cui un neo inizi a cambiare forma o sia di recente formazione, comunque, si invita a prestare attenzione. In particolare se diventa irregolare, cambia colore, si espande o prude è opportuno rivolgersi ad un medico. Quest’ultimi, infatti, potrebbero essere dei campanelli di allarme da non sottovalutare.

Entrando nei dettagli, secondo i dermatologi se si hanno più di cento nei sul corpo è importante tenerli sott’occhio. Si invita, inoltre, a prestare particolare attenzione se in famiglia si sono registrati casi di melanoma. In caso di dubbi, comunque, si invita a rivolgersi ad un medico in modo tale da ottenere maggiori informazioni in merito. Intanto si consiglia di prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, evitando quei comportamenti che possono contribuire ad aumentare le probabilità di sviluppare melanomi. Ad esempio è opportuno evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. Si invita, inoltre, a ridurre o eliminare le lampade abbronzanti.

Le informazioni presenti nell’ articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici pubblicati su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi.