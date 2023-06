Bollette, 1000 euro e più di risparmio: quanto ci sarebbe di vero

Uno dei problemi più complessi che da mesi ormai attanaglia le famiglie italiane. Oggi si parla concretamente di risparmio.

La situazione attuale per le famiglie e non solo, nel nostro paese non è certo delle migliori. La crisi cominciata più di un anno fa, che ha di fatto travolto l’Italia e tanti altri paesi non cessa di far sentire la sua morsa sul quotidiano dei cittadini. Gli scenari che hanno dato vita a tale contesto continuano a mostrare un futuro più che mai cupo. Una soluzione però potrebbe intravedersi all’orizzonte per quel che riguarda una specifica problematica. Stiamo parlando del caro bollette.

Uno dei fattori che negli ultimi mesi ha di certo complicato non poco la vita di milioni di italiani è stato senza dubbio il caro bollette. Gli importi in merito alle utenze di luce e gas, in poche settimane sono praticamente raddoppiati, in moltissimi casi. Il tutto in una situazione in cui qualsiasi altro prodotto o servizio è cresciuto di prezzo.

Numerose le misure proposte dai governi, nel nostro paese e non solo, per provare a contenere tale dinamica ma a poco o niente alla fine, il tutto è bastato. Oggi in qualche modo la situazione sembra essersi assestata, e alcune nuove misure potrebbero portare a future ipotetiche schiarite.

In tutto ciò bisogna in ogni caso fare i conti con la crisi energetica che chiaramente ha contribuito ampiamente a generare questo tipo di situazione. La buona notizia per i cittadini potrebbe arrivare proprio in quest’ottica, parlando cioè dei costi veri e propri necessari per la gestione dell’energia.

I prezzi dell’energia potrebbero quindi scendere, almeno questo è quello che sembra veicolare da certi ambienti. Il risparmio complessivo per gli stessi cittadini potrebbe arrivare a toccare quota 1200 euro. In ogni caso bisogna capire per bene in che modo tale risparmio potrebbe concretizzarsi.

Bollette, 1000 euro e più di risparmio: cosa potrebbe far crollare i prezzi

Momento nero insomma per le famiglie italiane a causa dei rincari di bollette per quel che riguarda luce e gas. Problematiche forse ancora più pesanti da gestire per le imprese che si ritrovano ormai quasi periodicamente con importi per le singole utenze da sostenere letteralmente impossibile.

Lo spiraglio potrebbe arrivare dai prezzi del gas che stanno tornando a logiche, per cosi dire molto simili a quelle precedenti all’inizio della guerra tra Ucraina e Russia. Se tali andamenti dovessero in qualche modo confermarsi allora il risparmio potrebbe essere più che mai considerevole per gli italiani.

Il risparmio potrebbe aggirarsi mediamente tra gli 800 euro e i 1200 euro nel corso dell’anno 2023, comprendendo l’utenza di elettricità e gas. Il prossimo giugno inoltre ci sarà la decisione di Arera in merito alle nuove tariffe delle materie prime. Questa potrebbe essere un’altra grande indicazione.

Le buone notizie insomma potrebbero arrivare a breve e per tutti gli italiani si tratterebbe di un insperato, almeno al momento e tanto atteso sospiro di sollievo. I prossimi giorni insomma saranno più che mai decisivi per le sorti del nostro diastrato, almeno al momento, paese.