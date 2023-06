Gratta e vinci, la novità si chiama “New Tutto per tutto”: gioco e vincite

Gratta e vinci e altri concorsi a premi. Il destino degli italiani, almeno nelle intenzioni lo si vorrebbe cambiarlo in questo modo.

Gli italiani vogliono giocare, questo è poco ma sicuro. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche lo dice ogni studio approfondito sul tema. Agli italiani piace l’azzardo, è risaputo. Scommettono e pensano di poter risolvere in questo modo ogni problema derivante dal quotidiano.

Tutto insomma è riconducibile alla voglia di speranza, di rincorrere la fortuna fino al punto più alto raggiungibile. Un premo indimenticabile quindi, nient’altro che questo, come se fosse davvero poco.

Negli ultimi tempi vista anche la situazione generale abbiamo visto come certe abitudini siano di fatto ampliatesi per cosi dire. Abbiamo visto come in difficoltà gli italiani si siano ancora di più attaccati a numeri e simboli.

Tra i preferiti in assoluto troviamo senza ombra di dubbio i concorsi Gratta e vinci. La giocata istantanea, pochi secondi per sapere se si è vinto o meno. La scelta del biglietto, la rimozione della patina dorata o argentata ed il gioco è fatto, non resta che scoprire se si è vinto e quanto, soprattutto.

Gratta e vinci, la novità si chiama “New Tutto per tutto”: tutte le informazioni utile per provare a vincere

Una novità in arrivo per tutti gli appassionati, cosi come descritto attraverso gli appositi canali dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un nuovo gioco, dal prezzo di 5 euro a biglietto e un nome molto convincente: “Tutto per tutto”

Come si gioca, tutte le indicazioni fornite dallo stesso portale web istituzionale:

1. Sul biglietto sono presenti quattro giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3” e “GIOCATA 4” ed una sezione contraddistinta dalla scritta “NUMERI VINCENTI”.

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque simboli “€”. Si devono poi scoprire, per ogni giocata, i numeri celati dall’immagine di quattro pile di monete d’oro e il “MOLTIPLICATORE” celato dal simbolo “X”.

Per ogni giocata:

a) se uno o più “NUMERI VINCENTI” è presente sotto le pile di monete d’oro, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo “MOLTIPLICATORE”. In particolare, se sotto il simbolo “X” si trova:

• la scritta “X1” si moltiplica per 1 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);

• la scritta “X2” si moltiplica per 2 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);

• la scritta “X5” si moltiplica per 5 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);

• la scritta “X10” si moltiplica per 10 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);

• la scritta “X20” si moltiplica per 20 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata), stesso discorso per tutti gli altri simboli moltiplicatori, fino a X100.

Non resta che provare insomma, certo, sempre con la massima moderzione.