Comprare casa oggi può essere una pacchia: con questi bonus si risparmia su tutto

Il nodo casa diventa sempre più centrale in questo nostro particolarissimo contesto. In alcuni casi l’acquisto è assolutamente necessario.

Acquistare casa per moltissimi italiani è una assoluta priorità, una sorta di questione di principio, qualcosa che va fatto oltre tutto e al di la di tutto. In alcuni casi chiaramente la cosa potrebbe risultare assolutamente improbabili, considerate le condizioni economiche del cittadino e il prezzo medio di un appartamento. Ciò nonostante, spesso, i cittadini si lanciano in vere e proprie avventure immobiliari sicuri di avere dalla propria parte una serie di consistenti vantaggi.

Acquistare casa, per certi versi è una sorta di sogno proibito per la maggior parte dei cittadini italiani. Ci sono stati momenti storici in cui al di la di tutto il mercato sembrava essere favorevole anche a quelli che non disponevamo di grosse somme da investire, ed altri come quello che viviamo oggi che invece lascia in qualche modo poco scampo all’immaginazione.

Soltanto pochi mesi fa Santino Taverna, presidente nazionale FimaaFimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari si esprimeva sul tema in questi termini: ““Culturalmente gli italiani hanno una particolare predilezione per l’acquisto immobiliare. In Italia il 75% delle famiglie ha casa di proprietà e la tradizionale passione degli italiani per il mattone si è rafforzata anche negli ultimi mesi, prescindendo dal periodo di incertezza dei mercati o dall’aumento dell’inflazione. È palesemente indiscutibile che il mattone continui ad essere la cassaforte del risparmio”.

In merito poi all’attuale crisi Taverna dichiarava: “Per contenere l’inflazione le Banche Centrali, compresa quella europea, hanno annunciato manovre restrittive aumentando il costo del denaro. Ciò sta producendo un leggero rialzo dei tassi di interesse per mutui e finanziamenti. Il consiglio, per chi necessita di un mutuo per acquistare casa, è di farsi seguire da un consulente del credito che sappia sondare le migliori offerte del mercato, nel rispetto delle capacità reddituali di chi intende accedere al mutuo, così da affrontare la compravendita in serenità e sicurezza”.

Comprare casa oggi può essere una pacchia: il bonus che entusiasma gli italiani

In ogni caso, il cittadino intenzionato ad acquistare casa, potrebbe in alternativa cercare strade che portino a specifici bonus, il tutto per provare a risparmiare quanto più possibile sullo stesso investimento immobiliare. Un’ottima idea potrebbe essere quella di informarsi circa il sismabonus.

Risparmio potenziale stimabile in un massimo del 70% per interventi in zone colpite da eventi sismici e non solo. Il tutto può essere riferito anche all’acquisto di immobili con detrazioni dal 50% all’85% a seconda della tipologia di intervento. Complessivamente si può quindi arrivare a detrarre fino all’85% del prezzo di vendita dello stesso immobile fino ad un massimo di 96mil euro. Una ipotetica soluzione davvero intrigante per chi ha necessità o volontà di investire in specifiche aree del paese.

Interventi che sostengono chi investe nel tentativo di riqualificare aree che altrimenti rischierebbero addirittura di restare abbandonate, intuizioni insomma assolutamente notevoli. In ogni caso l’investimento comporterebbe vantaggi assolutamente evidenti. Rischiare, per cosi dire, in certi casi potrebbe realmente rappresentare l’occasione della vita. Informarsi in merito, almeno questo, costa davvero nulla.