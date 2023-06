Celiachia, se hai questi sintomi corri subito dal medico: quali esami dovrai fare

La celiachia è un disturbo che si manifesta con sintomi non comuni: all’inizio non è facile da diagnosticare. Attenzione ai segnali del corpo.

Il nostro corpo si parla e attraverso una serie di segnali riesce a comunicarci il suo stato di salute. È importante che noi impariamo a riconoscere alcuni sintomi che possono essere dei veri e propri campanelli d’allarme di patologie o disturbi, più o meno seri. Questo discorso vale anche per la celiachia, un disturbo sempre più comune, di cui non si parla spesso.

La celiachia è un disturbo molto comune, ma alcune persone non sanno di cosa si tratta. È arrivato il momento di fare chiarezza!

La celiachia è una reazione auto-infiammatoria permanente scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti che hanno una predisposizione genetica.

Il glutine è una frazione proteica presente all’interno di grano, dell’orzo e della segale. Questa sostanza si trova principalmente negli alimenti a base di frumento come il pane, la pasta, la pizza e biscotti e così via.

I soggetti che sono predisposti alla celiachia producono una risposta immunitaria dalla quale deriva un’infiammazione cronica che danneggia i tessuti dell’intestino, portando alla scomparsa dei villi. Ci stiamo riferendo a quei rilievi presenti all’interno dell’intestino che hanno il compito di assorbire le sostanze nutritive presenti negli alimenti.

La funzione svolta dei villi è essenziale per la nostra sopravvivenza. Per questo motivo le persone celiache devono assolutamente evitare di consumare alimenti a base di glutine perché questo, tra gli altri sintomi, provoca il danneggiamento dei tessuti e la scomparsa dei villi determinando una minor capacità di assorbire le sostanze nutritive. Nei casi più gravi, si rischia la malnutrizione.

Quali sono i sintomi della celiachia? Quali sono gli esami che permettono di accertare questa malattia?

Celiachia: tutto quello che devi sapere su questa malattia

La celiachia è un disturbo che colpisce il 3% della popolazione mondiale. A quanto pare le cause della celiachia sono principalmente di natura genetica fermo restando che alcune infezioni gastrointestinali possono scatenare la risposta immunitaria.

I sintomi principali della celiachia sono: diarrea, dolore addominale, perdita di peso, malassorbimento intestinale e rallentamento della (crescita nei bambini).

In alcuni casi, la celiachia si presenta con altri sintomi come: la stanchezza, l’affaticamento, l’alopecia, il vomito, disturbi del ciclo mestruale, infertilità, dermatite erpetiforme.

Per diagnosticare l’intolleranza al glutine è necessario sottoporsi ad uno specifico esame che prevede il dosaggio plasmatico degli anticorpi anti trans-glutaminasi di classe IgA e il dosaggio delle IgA totali. In caso di esito positivo del test, si esegue l’esame istologico della mucosa duodenale. In alcuni casi pediatrici di celiachia è possibile fare la diagnosi senza biopsia duodenale, che risulta essere un esame invasivo.