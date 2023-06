Il sogno di avere casa sempre pulita e in ordine in pochi minuti è finalmente realtà. Ecco come fare grazie al metodo americano.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano avere casa pulita e in ordine, cercando di ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile. Ebbene, questo è possibile grazie al cosiddetto metodo americano. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Proprietari di una casa troppo vasta e lussuosa che, per mancanza di servitù, trascorrono la giornata nelle operazioni di pulizia e di manutenzione. Si mettono a letto sfiniti la sera per ricominciare il giorno successivo“, ha affermato Francesco Burdin. A prescindere dalle dimensioni della propria casa, capita a tutti di perdere un bel po’ di tempo alle prese con le pulizie di casa.

A partire dalla cucina, passando per il bagno, fino ad arrivare alle camere da letto, d’altronde, ogni stanza deve essere pulita e sistemata. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ottenere il massimo risultato in soli pochi minuti è possibile. Questo grazie al cosiddetto metodo americano. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa pulita e in ordine in pochi minuti, il sogno diventa realtà grazie al metodo americano: in cosa consiste

Tutti quanti desideriamo vivere in una casa sempre pulita e ordinata, senza tuttavia trascorrere intere giornate alla prese con le varie faccende domestiche. Proprio in tale ambito giunge in aiuto il cosiddetto metodo americano. Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile avere casa sempre splendente con soli pochi minuti di pulizia al giorno. Ma come fare?

Meglio conosciuto come sistema FlyLady, viene consigliato di suddividere l’abitazione in cinque zone, ovvero: area giorno, cucina, bagno, camere da letto e spazio esterno. Si deve quindi dedicare un giorno della settimana ad ognuna di queste aree, avendo l’accortezza di non impiegare più di venti minuti per pulire e ordinare ogni stanza.

In questo modo si riesce a tenere alta la concentrazione e l’energia, aumentando il proprio grado di efficienza. Un metodo che permette di organizzare al meglio la gestione delle faccende domestiche, evitando di ritrovarsi a dover fare i conti con eventuali accumuli di polvere e disordine. Provare per credere!