Spesa, le trappole al supermercato sono ad ogni angolo: come evitarle | Stop allo spreco di soldi

Occhio alle possibile trappole messe in campo dai supermercati per farci spendere più del previsto. Ecco di quali si tratta e come comportarsi.

Quando andate al supermercato spendete sempre più del previsto? Molto probabilmente questo avviene per via di alcuni trucchi studiati ad hoc. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quale si tratta e tutto quello che c’è a sapere in merito.

A causa dell’aumento generale dei prezzi sono molte, purtroppo, le persone che si ritrovano a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. Proprio per questo motivo si tende a prestare sempre maggior attenzione agli acquisti, in modo tale da riuscire a risparmiare e avere qualche euro in più a disposizione. Tra le voci che impattano maggiormente sulle nostre tasche si annovera senz’ombra di dubbio la spesa settimanale.

Indispensabile per sopperire alle varie necessità quotidiane, spesso si finisce per spendere più del previsto. Ad indurci a comprare prodotti che molte volte non ci servono sono le pubblicità. Ma non solo, spesso sono gli stessi supermercati ad adottare dei trucchi ad hoc, volti proprio ad invogliare le persone a comprare prodotti anche quando non sono davvero necessari. Una situazione che porta, inevitabilmente, a spendere di più. Per questo motivo è importante sapere di quali si tratta in modo tale da evitare di sperperare inutilmente il proprio denaro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa, le trappole al supermercato sono ad ogni angolo, come evitarle: tutto quello che c’è da sapere

Spesso non ci facciamo caso, eppure è bene ricordare che i supermercati utilizzano spesso alcuni trucchetti per invogliare i propri clienti ad acquistare prodotti di cui in realtà non hanno bisogno. Tra questi si annoverano alcuni trucchi sotto gli occhi di tutti che, quasi sempre, riescono a farci cascare. Entrando nei dettagli si annoverano i seguenti:

Offerte all’ingresso e colori particolarmente vivaci. Quest’ultimi riescono ad attirare le persone, dando la sensazione di un ambiente accogliente. Le offerte, inoltre, comunicano l’idea di essere un punto vendita particolarmente conveniente, riuscendo così ad aumentare l’entusiasmo e la voglia di acquistare dei clienti.

Strategia del sale e dello zucchero . Quest'ultimi, così come altri beni primari, vengono appositamente collocati in zone a cui nessuno avrebbe mai pensato e soprattutto negli scaffali più bassi. Il motivo di questa scelta è facile da intuire. I l cliente, avendone bisogno e non trovandoli subito, continuerà a girare tra le corsie del supermercato. In questo modo è possibile aumentare le probabilità che acquisti ulteriori prodotti che, altrimenti, non avrebbe preso. Per lo stesso motivo vengono collocati in prima vista, invece, i prodotti delle marche più note o che attirano maggiormente la clientela.

scaffali più bassi. l cliente, avendone bisogno e non trovandoli subito, continuerà a girare tra le corsie Snack vari, dolci e salati, all’altezza dei bambini. In genere i prodotti che piacciono ai più piccoli vengono posizionati sulla parte bassa dei scaffali per attirare la loro attenzione e spingerli a convincere i genitori ad acquistarli.

Questi sono solo alcuni dei trucchi messi in campo dai supermercati per farci spendere di più. Conoscerli, però, è molto utile. Soltanto in questo modo, infatti, è possibile evitare di cadere nella trappola. Sempre per lo stesso motivo, inoltre, si invita a prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. Ad esempio si invita a fare la spesa quando non si ha fame. In caso contrario si potrebbe essere spinti ad acquistare un maggior numero di prodotti. Ma non solo, seguite la lista della spesa e non utilizzate il vostro smartphone. Quest’ultimo, infatti, potrebbe distrarvi e portarvi a fare acquisti non necessari.