Soldi, investire 5 mila euro e guadagnare più del doppio: non è un gioco di prestigio | Come devi fare

Investire 5 mila euro e guadagnare più del doppio senza rischi è possibile grazie a questo apprezzato strumento di gestione del risparmio. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano investire 5 mila euro e ottenere più del doppio, senza correre rischi. Questo, infatti, è possibile grazie a questo strumento particolarmente amato e utilizzato. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla pulizia della casa, passando per le bollette delle utenze di luce e gas, fino ad arrivare alla gestione delle varie spese quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Una chiara dimostrazione di come i soldi non diano la felicità, ma contribuiscano senz’ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche.

Questo soprattutto in un contesto storico particolarmente complicato come quello attuale, segnato da un preoccupante aumento dei prezzi. Non crea stupore quindi il fatto che siano sempre più le famiglie che decidono di prestare una maggior attenzione al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che investire 5 mila e guadagnare più del doppio senza rischi è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, investire 5 mila e guadagnare più del doppio senza rischi è possibile: ecco come fare

Come già detto, investire 5 mila euro e portare a casa più del doppio è possibile. Questo grazie al buono fruttifero postale dedicato ai minori. Quest’ultimo, così come si legge sul sito di Poste Italiane, si rivela essere “il regalo perfetto per accompagnare la crescita dei più piccoli. Genitori, parenti, amici, tutti, purché maggiorenni possono regalarlo. Il Buono cresce insieme al minore, perché gli interessi maturano fino al compimento del suo 18°anno di età con un rendimento fisso”.

Entrando nei dettagli, grazie a tale strumento è possibile beneficiare della tassazione agevolata del 12,50% e dell’esenzione dall’imposta di successione. Soffermandosi sul rendimento annuo lordo a scadenza, quest’ultimo è pari al 2,5% alla fine del terzo. Con il trascorrere degli anni tale tasso aumenta, fino ad arrivare al 4,5% alla fine del diciottesimo anno. Ebbene, nel caso in cui doveste decidere di investire 5 mila euro oggi, al compimento del 18° anno di età si potrebbe portare a casa una somma pari a ben 10.216,47 euro.

Si consiglia comunque di consultare l’apposito simulatore disponibile sul sito di Poste Italiane. In questo modo è possibile ottenere maggiori informazioni in merito all’importo effettivamente riconosciuto a scadenza in base al tipo di buono scelto e alla somma investita.