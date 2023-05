Inps, le sorprese arrivano a 60 anni: tutte le agevolazioni previste

L’anno della pesante crisi economica l’anno delle situazioni impreviste. Il 2023 cosi come quelli precedenti non sarà ricordato certo bene.

Situazioni molto particolari accompagnano questo 2023. Gli anni precedenti, quelli del covid, della pandemia che ha spazzato via ogni certezza, della crisi successiva che non ha di certo favorito una ripresa che poteva sembrare quantomai naturale. Il tutto insomma sembrava potesse crollare da un momento all’altro. Le certezze, in quella fase specifica, ma forse anche in quella che viviamo oggi, sembrano essersi tutte sgretolate.

Il presente insomma rappresenta più che mai una incognita per milioni e milioni di cittadini. In ogni momento si attende in qualche modo la giusta sterzata da parte dello Stato per provare a rimettere la situazione sui giusti binari. Ad attendere sono davvero in molti, oggi più che mai.

Prendiamo in considerazione, per esempio, la situazione dei tanti pensionati, spesso con importi minimi che si sono trovati in condizioni di fronteggiare una crisi assolutamente inattesa. Aumenti dei prezzi ad ogni livello nel settore alimentare, ma non solo. Pensiamo ai servizi e a tanti altri contesti che hanno visto raddoppiare quasi gli importi per ogni cosa.

Le bollette di luce e gas, anch’esse raddoppiate. Pensiamo quindi a quanto deve essere stato difficile per certi cittadini non solo affrontare quei momenti ma successivamente rimettersi in carreggiata affrontare il futuro, provarci almeno. Oggi per alcune categorie di cittadini arriva finalmente una buona notizia.

Di recente si è fatto dunque un gran parlare dei bonus Inps riservati a specifiche categorie. Il Governo attuale, spinto in alcuni casi anche da provvedimenti già esistenti grazie all’opera dei passati esecutivi, prova a sostenere quanto più possibile specifiche tipologie di cittadini in assoluta difficoltà negli ultimi tempi.

Inps, le sorprese arrivano a 60 anni: le agevolazioni previste per l’anno 2023

Le agevolazioni, cosi come si è avuto i qualche modo sentore, leggendo le cronache o guardando la tv sono diverse, almeno potenzialmente. Queste riguardano i cittadini che hanno già compiuto 60 anni. Ovviamente bisogna rientrare nei requisiti specifici richiesti, in quel momento si potrà dunque richiedere direttamente il bonus in questione. Nello specifico parliamo di tali possibili interventi:

Pensione minima aumento;

Bonus per le bollette;

Carta per gli acquisti ;

; Bonus elettrico per salvaguardare il disagio fisico.

Pensiamo per esempio, inoltre, alle agevolazioni disposte da aziende specifiche, come nel caso di Trenitalia che ha confermato un piano di scontistica ben precisa per quel che riguarda i viaggiatori over 60. Pensiamo inoltre all’aumento delle pensioni che dovrebbe concretizzarsi nel luglio di quest’anno.