Banconote, le lire di Alessandro Volta fanno impazzire i collezionisti: oggi valgono una fortuna

Banconote che a distanza di anni continuano a imperversare nel contesto collezionistico facendo letteralmente impazzire gli appassionati.

Esemplari che hanno fatto storia, pezzi in alcuni casi unici che a distanza di molti decenni continuano ancora a valere tantissimi soldi, anzi, in molti casi aumentano di continuo il proprio peso specifico all’interno di quel contesto specifico. Pensiamo dunque a cosa succeda in realtà a tali esemplari a come riescono, in certo senso, a mantenere viva, su di se l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Se parliamo del contesto collezionistico, riferito, in questo caso alle banconote, non possiamo di certo escludere quello che va detto sul momento attuale. Parliamo di uno specifico settore che oggi in qualche modo vive in maniera totale l’effetto più che mai decisivo del web, sotto molti punti di vista.

Immaginiamo lo stesso identico contesto magari trent’anni fa o anche di meno. Chiaramente le abitudini le necessità dei collezionisti per avere accesso in qualche modo alla propria passione potevano risultare completamente diversi. Tempi lunghi, trattative complicate e quant’altro.

Oggi tutto è cambiato grazie al web. Oggi, un appassionato si rivolge, per cosi dire, al portale di riferimento o a uno dei tantissimi siti di settore, e da li si occupa di ogni cosa. Impara a conoscere gli esemplari, ne studia le caratteristiche, i tratti distintivi e chiaramente prende informazioni sulle eventuali valutazioni.

Valutazioni che nascono dalla sintesi di una serie di elementi, tra i quali troviamo anno di produzione, soggetto rappresentato, tiratura, appartenenza eventuale a serie speciali, sempre eventuali errori di stampa e condizioni di conservazione dell’esemplare stesso.

Banconote, la lira di Alessandro Volta fa impazzire i collezionisti: quanto vale oggi?

Uno degli esemplari di banconote maggiormente tenuto in considerazione oggi appartiene alla famiglia della vecchia lira. Nello specifico parliamo della “vecchia” 10mila lire, con sopra impresso il volto di Alessandro Volta. Prodotta e circolata nel nostro paese tra il 1984 e il 2001, questa banconota ha sempre riscosso nei cittadini e nei collezionisti uno specifico gradimento, per fascino e prestigio.

Nel caso specifico parliamo di una banconota più che mai popolare in quanto a tiratura, si possono dunque immaginare milioni e milioni di esemplari più o meno presenti sul mercato. Proprio per questo andremo a individuare le serie che ad oggi detengono maggior “mercato” e di conseguenza più alta valutazione.

Nello specifico facciamo riferimento all’emissione datata 1986 della banconota. Prima lettera progressiva XA, nello specifico quelle comprese tra XA-000.001 e XA-600.000. Parliamo di una tiratura complessiva, in questo caso di 600mila copie. Le valutazioni dell’esemplare in base alle stesse condizioni di conservazione variano da un minimo di 70 euro fino ad un massimo di 1100 euro.

Altra serie interessante è quella che inizia per XB, del 1988, stampata in 800mila esemplari. Numero di serie compreso tra XB-000.001 e XB-800.000. Il valore va dai 50 euro ai 700 euro. C’è poi la serie che inizia in XD del 1993 stampata in 500mila esemplari. Riferimenti di serie da XD-000.001 a XD-500.000, valore potenziale che va dai 10 ai 350 euro. Davvero niente male insomma per una banconota più che mai datata della vecchia lira.