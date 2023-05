Il nuovo bando Asl: si cercano varie figure a tempo indeterminato

Nuove importanti novità arrivano dal mondo del lavoro. Una finestra, per cosi dire, che finalmente torna ad aprirsi per milioni di cittadini.

Gli ultimi mesi ci hanno messo di fronte ad un fatto ormai accertato. Il mondo del lavoro, per fortuna torna ad aprirsi alla schiera di candidati alla ricerca del lavoro della vita ma non solo. Numerose le opportunità per quanti alla ricerca di una collocazione professionale dignitosa e per quanti stanchi magari dell’attuale impiego provano a cercare soluzioni molto più motivanti, per cosi dire.

Gli ultimi mesi si diceva. Proprio in questo periodo appena trascorso e di conseguenza anche oggi, chiaramente, possiamo vedere quale sia in effetti il livello, la qualità delle offerte di lavoro capaci di coinvolgere milioni di cittadini in Italia. Ogni ambito, in questa fase è preso in considerazione.

Il settore pubblico cosi come quello privato. Accertarsi di tale andamento è molto semplice, basta considerare anche magari attraverso il web la mole di bandi pubblici istituiti dai vari enti per mettere in piedi ricerche di personale ad ogni livello. Numerosi i contesti presi in considerazione cosi come le stesse figure di riferimento.

Comuni, regioni, enti statali ad ogni livello insomma. Corpi armati, ministeri. Personale ricercato in ogni ambito spesso con requisiti molto includenti, per cosi dire. In molti casi, per esempio abbiamo assistito a ricerche di personale anche con il semplice diploma di terza media, per intenderci.

Anche il settore privato, di recente si è mostrato molto sensibile alla causa. Posizioni aperte in tutti gli store presenti sul nostro territorio, sia italiani che stranieri, protagonisti nel comparto commerciale praticamente in ogni settore. La grande distribuzione, le grandi catene di vendita, tutti insomma sono stati più o meno coinvolti.

Il nuovo bando Asl: i requisiti per accedere alle posizioni aperte presso quest’ente

In ultimo, cosi come anticipato proponiamo il nuovo Bando Asl. Nello specifico si cercano Centralinisti ed Addetti alla Cucina a tempo indeterminato. Il limite ultimo per presentare la propria candidatura è quello del prossimo 8 giugno. Le ricerche sono indirizzate alla copertura delle specifiche mansioni in precise località italiane.

In merito alla ricerca di cuoco e portiere presso l’ASST Ovest Milanese si ricercano i seguenti requisiti:

Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea, o rientrare in altre categorie previste dai bandi;

Avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

nei confronti degli obblighi militari; Essere idonei fisicamente per l’impiego;

Possedere un diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media) o avere soddisfatto l’obbligo scolastico;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo ;

; Non aver ottenuto l’impiego mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presso una pubblica amministrazione.

In merito alla posizione di cuoco è inoltre richiesto quanto segue:

Avere un diploma abilitante per svolgere la professione di cuoco, rilasciato da una scuola professionale alberghiera;

per svolgere la professione di cuoco, rilasciato da una scuola professionale alberghiera; Possedere almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di cuoco, acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

In merito po alla posizione di portiere, si richiede quanto segue:

Possedere almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di portiere centralinista, acquisita presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

Non resta che affrettarsi insomma per non perdere una occasione davvero importante.