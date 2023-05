Fabio Fazio, come ha investito i soldi guadagnati in Rai: patrimonio da urlo

Tra i conduttori più conosciuti e apprezzati, ecco come Fabio Fazio ha investito i tantissimi soldi guadagnati in Rai. Patrimonio da urlo!

Volto noto del piccolo schermo nostrano, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Fabio Fazio. In particolare sono in tanti a chiedersi come abbia investito i soldi guadagnati nel corso della sua esperienza in Rai. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La televisione è, senz’ombra di dubbio, uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati e utilizzati. Ormai presente in quasi tutte le case, offre la possibilità di vedere i programmi più disparati, a partire da quelli di intrattenimento fino ad arrivare a quelli sportivi, musicali e notiziari. A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i volti del mondo dello spettacolo che entrano puntualmente nelle nostre case per tenerci compagnia.

Tra i conduttori più noti si annovera Fabio Fazio che, dopo tantissimi anni di carriera in Rai, si appresta a lasciare il servizio pubblico. Ma come ha investito i soldi guadagnati nel corso del suo lavoro presso la TV di Stato? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Fabio Fazio, come ha investito i soldi guadagnati in Rai: le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere con esattezza a quanto ammontino i compensi di Fabio Fazio. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che il noto conduttore percepisse dalla Rai uno stipendio pari ad oltre 2 milioni di euro all’anno. Una cifra non di certo indifferente, a cui si vanno a sommare i compensi ottenuti per la conduzione del Festival di Sanremo. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono, infatti, disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Fabio Fazio, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Ma come ha investito i soldi ottenuti lavorando presso la TV di Stato? Ebbene, sempre stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il conduttore vanti un patrimonio pari a diverse decine di milioni di euro. Quest’ultimo costituito in buona parte da vari immobili di proprietà sia in Italia che in Francia. Entrando nei dettagli Fabio Fazio sarebbe proprietario di due case a Milano. Ma non solo, avrebbe anche due case e due garage a Celle Ligure, così come a Varazze.

Sempre in quel di Varazze il conduttore avrebbe alcuni terreni. Sembra, inoltre, che abbia acquistato un bel appartamento anche a Parigi. Oltre agli investimenti in ambito immobiliare, Fabio Fazio ha deciso di fondare una società, ovvero la Officina srl. Un’attività di produzione televisiva e cinematografica, che nel 2021 è stata ceduta alla società Magnolia. Diversi, quindi, i settori in cui il conduttore ha deciso di investire, riuscendo così a far accrescere ulteriormente il suo patrimonio.