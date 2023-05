La banca avverte: “vi togliamo i soldi dal conto” | Chi sta rischiando

Brutte notizie per molti correntisti che rischiano in questo caso di dover fare i conti con un addebito sul conto da parte della banca. Ecco il motivo.

Un istituto di credito sta avvertendo alcuni correntisti che provvederà a scalare una certa somma di denaro dal loro conto nel caso in cui non provvedano a compiere questa operazione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il denaro non è garanzia di felicità. Tuttavia non si può negare come sia indubbiamente utile in diverse circostanze. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette di luce e gas, in effetti, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare dei soldi. Data la sua importanza, pertanto, è facile capire perché è bene non sottovalutare mai nulla.

Proprio in tal senso abbiamo già visto come siano in tanti a chiedersi per quale importo è conveniente aprire un conto corrente. Sempre in tale ambito non è passata inosservata la comunicazione di un istituto di credito ai suoi clienti. Quest’ultimi, infatti, rischiano di veder scalare una certa somma di denaro dal proprio conto nel caso in cui non provvedano a compiere una determinata operazione. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, la banca avverte, in questo caso scatta l’addebito sul conto: cosa sta succedendo

Ha destato particolare interesse quanto accaduto in provincia di Padova, nella zona dei Colli Euganei, dove un bancomat ha emesso banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 euro. Un errore che ha permesso ad alcuni correntisti di ricevere più soldi di quelli richiesti una volta recatosi allo sportello automatico. Se un cliente voleva 40 euro, ad esempio, anziché due pezzi da 20 euro, otteneva due banconote da 50 euro. In questo modo tornava a casa con ben 100 euro.

In totale sembra che siano state dieci le operazioni sbagliate. I dipendenti dell’istituto di credito hanno quindi provveduto a contattare ad uno a uno i clienti interessati per invitarli a restituire i soldi ottenuti in eccesso. In caso contrario, come è facile immaginare, scatterà l‘addebito diretto sul conto corrente.