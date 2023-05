Tre bonus simili ma non uguali: se sbagli termine rischi di perdere tutto

Ci sono tre bonus simili ma non uguali. Bisogna fare molta attenzione perché un banale errore può compromettere tutto.

Quando si parla di bonus infissi, bonus finestre e bonus serramenti si commette l’errore di credere che si tratti dello stesso identico beneficio. In realtà, con questi termini si fa riferimento a tre detrazioni completamente diverse tra loro. Bisogna fare attenzione a non commettere errori perché si rischia di perdere tutto.

Il bonus infissi, finestre e serramenti sono tre bonus simili ma non uguali. Di fatto, è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione infissi, finestre e serramenti mediante bonus che hanno caratteristiche completamente diverse tra loro. Scopriamo di quali benefici fiscali stiamo parlando.

Tre bonus simili ma non uguali: attenzione a questo errore che può compromettere tutto

Ci sono tre bonus simili ma non uguali che permettono di sostituire infissi, finestre e serramenti. A onore del vero bisogna ricordare che non è possibile sostituire infissi, serramenti e finestre beneficiando di bonus specifici solo per questa tipologia di spesa. Questi interventi, infatti, rientrano all’interno di spese più importanti.

In particolare, per sostituire le finestre e gli infissi è possibile beneficiare del cosiddetto Ecobonus. Si tratta di una detrazione fiscale che è accessibile al 65% della spesa sostenuta, purché siano stati effettuati i lavori di efficientamento energetico dell’immobile.

Per ottenere detrazioni fiscali relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi, è necessario fare riferimento all’articolo 14, del decreto 4 giugno 2013, numero 63.

Mentre, per ottenere la detrazione fiscale per l’acquisto di chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti comprensivi degli infissi occorre fare riferimento al Decreto requisiti minimi, del 26 06 2015.

In ogni caso, però, beneficiare delle detrazioni è necessario ricordare che le spese sono agevolabili solo se l’installazione di finestre delimita il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Per ulteriori chiarezza specifichiamo che con il termine infisso si fa riferimento al telaio di una finestra. permanente a cui vengono agganciate le ante i pannelli e le eventuali vetrate. Mentre quando si parla di finestre e serramento si fa riferimento alla parte che viene fissata all’infisso e che, dunque, si può aprire o chiudere.

In molti non sanno che è possibile accedere al bonus infissi senza effettuare lavori di ristrutturazione di casa. In questo caso, la detrazione fiscale ammonta al 50% della spesa sostenuta.