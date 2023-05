Impianti fotovoltaici gratis grazie al reddito energetico: ecco dove si festeggia

Buone notizie per molte famiglie che possono installare un impianto fotovoltaico gratuitamente grazie al reddito energetico. Ecco dove.

Continua a destare particolare preoccupazione il caro bollette. Per questo motivo interesserà sapere che molte famiglie possono contrastare tale problema grazie al reddito energetico. Ma dove? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non sono stati di certo dei migliori. Diversi, purtroppo, i fattori negativi che continuano ad avere un impatto non indifferente sulle nostre vite in generale e sulle nostre tasche in particolare. Riuscire a fronteggiare le varie spese è sempre più complicato, con molte famiglie che riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Tra i costi che pesano maggiormente sul bilancio famigliare si annoverano quelli per le bollette che ultimamente hanno registrato dei preoccupanti aumenti. A tal proposito abbiamo già visto che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi e contrastare il caro energia. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte famiglie che possono contrastare tale situazione grazie al reddito energetico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Impianti fotovoltaici gratis grazie al reddito energetico, ecco dove: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per molte famiglie che possono installare gratis gli impianti fotovoltaici grazie al reddito energetico. Ma dove? Ebbene, questo avviene in Puglia, dove la regione ha inizialmente stanziato circa 6 milioni di euro per consentire l’installazione di impianti fotovoltaici gratis. Tale cifra è attualmente salita a quota 8 milioni di euro.

Ad averne diritto sono i nuclei famigliari che presentano un Isee pari a massimo 20 mila euro. Un aiuto indubbiamente importante, grazie al quale contrastare il caro bollette. Basti pensare che, secondo alcune stime, il risparmio annuale medio sulla bolletta per le famiglie che beneficiano del Reddito Energetico è pari a circa 600 euro. Il valore del risparmio è ancora più elevato per le Piccole e Medie Imprese.

Entrando nei dettagli, come si legge sul sito Politiche Energetiche della Regione Puglia, tale misura “prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici“. Ma non solo, “Nel caso in cui i beneficiari siano condomini è previsto la possibilità di sistemi di accumulo. In questo caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa)”.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono positivi, ma non bisogna fermarsi. La speranza è che la Regione lanci un altro bando per favorire l’installazione di un maggior numero di impianti fotovoltaici. Ma non solo, tante altre regioni sembrano pronte a seguire la stessa linea della regione Puglia. A tal proposito, inoltre, interesserà sapere che ogni regione potrà fissare importi diversi dei contributi da erogare, così come il limite Isee da rispettare.