Bonus digitale terrestre: torna l’incentivo per sostituire le vecchie TV, non fartelo scappare

È tornato il bonus digitale terrestre che permette di sostituire le vecchie televisioni in vista dello switch off. Scopri come ottenerlo.

Entro il 31 dicembre 2023 scadrà l’ultimo bonus TV che permette di acquistare una nuova televisione rottamando la vecchia. L’incentivo è indirizzato in favore degli over 70 che hanno una pensione non superiore a €20.000 all’anno. Tuttavia, non è escluso che entro il suddetto termine possa arrivare un ulteriore bonus che prorogherà l’incentivo.

Il bonus digitale terrestre è un incentivo che potrà essere usufruito entro il 31 dicembre 2023, con la rottamazione di un vecchio televisore. Si tratta di un bonus introdotto il 5 luglio 2022, con un decreto approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

L’incentivo è stato approvato per favorire la sostituzione di vecchi dispositivi televisivi con nuovi modelli di ultima generazione. Con il bonus digitale terrestre, il governo intende dare un aiuto economico alle famiglie e ai pensionati in difficoltà, per sostenerli nell’acquisto di un nuovo televisore in vista dello switch off.

Bonus digitale terrestre: in cosa consiste e come funziona

il bonus digitale terrestre a cui stiamo facendo riferimento è una riedizione del vecchio bonus TV con rottamazione. Anche in questo caso per accedere all’incentivo sarà necessario portare in rottamazione un vecchio apparecchio televisivo non compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione. Ci stiamo riferendo alla digital terrestre di tipo DVB-T2. Il bonus permette di beneficiare di uno sconto immediato di €100 già al momento dell’acquisto.

Per ottenere il beneficio è necessario che il nuovo televisore sia compatibile con il Codec HEVC Main-10.

In base ad alcune stime quasi tutti i televisori venduti prima del 31 dicembre 2018 non sono compatibili con il nuovo digitale. Tuttavia, è possibile effettuare un test per verificarne la compatibilità.

In ogni caso, per ottenere il bonus è necessario essere in regola con i versamenti del canone RAI. Senza dimenticare che il contributo economico per l’acquisto di un nuovo televisore è valido una sola volta per ogni famiglia.

Il beneficio ammonta al 20% del prezzo della nuova Smart TV, fino ad un valore massimo di €100.

Per accedere al bonus digitale terrestre è necessario rispettare il limite ISEE di ventimila euro.Per ora non si sa con esattezza quando sarà riattivato questo bonus: alcuni parlano del 2024, altri invece di fine 2023.

In ogni caso ricordiamo che con l’introduzione del beneficio sarà possibile procedere alla rottamazione di 900.000 vecchie televisioni che, dopo lo switch off, saranno inutilizzabili. Le associazioni di categoria chiedono che il cambiamento avvenga il prima possibile.

Per questo motivo, alcuni ipotizzano che lo switch off possa avvenire entro la fine di quest’anno. In tal caso il governo dovrà accelerare i tempi per il lancio del nuovo bonus TV con rottamazione.