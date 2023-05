Whatsapp ci ascolta mentre dormiamo? La denuncia di un ingegnere spaventa tutti

Whatsapp, in questo mese un ingegnere di twitter ha pubblicato una scoperta che se confermata, sarebbe clamorosa. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Whatsapp è in grado di ascoltarci mentre dormiamo? per quanto possa sembrare assurdo e distopico, questa in realtà, sembra essere la scoperta fatta da un ingegnere che lavora per una diretta concorrente del colosso di Zuckerberg, Twitter.

Un ingegnere di nome Foad Dabiri, uno dei pochi ad essere rimasti dopo la riorganizzazione aziendale promossa dal nuovo proprietario Elon Musk. Dabiri il 6 Maggio ha pubblicato un tweet che ha letteralmente mandato nel panico gli utenti, anche parliamo di WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa in Occidente, con miliardi di utenti iscritti, che la utilizzano ogni giorno per qualunque tipo di comunicazione.

Whatsapp, la denuncia di un ingegnere: ci ascolta di notte?

L’ingegnere di twitter ha raccontato sul social di un controllo che ha deciso di fare per semplice curiosità, sull’utilizzo del microfono quando si trova in stato di background, e dovrebbe dunque in teoria restare inattivo, senza registrare nulla.

Come ha spiegato Dabiri: “WhatsApp ha utilizzato il microfono in background, mentre dormivo e poi ancora da quando mi sono svegliato alle 6 del mattino (e questa è solo una parte della timeline!) “. Subito l’uomo ha allegato al tweet anche uno screenshot in cui mostrato tutti gli orari notturni, in cui risulta che WhatsApp ha perso il controllo del microfono del suo smartphone.

Una prassi che in teoria dovrebbe attivarsi soltanto quando decidiamo di inviare un audio vocale ad un amico. E nell’immagine postata dall’ingegnere, si vede chiaramente come, in un arco temporale che va dalle 4 alle 6 del mattino.

Perché il tempismo di questo tweet può risultare un po sospetto

E questo a suo parere basta per dimostrare che accade qualcosa di molto sospetto di notte con questa app di messaggistica.

Certo, c’è una precisazione doverosa che va fatta e che può rendere un po ‘sospetta la scoperta fatta da Dabiri. In questi giorni infatti, Elon Musk, che ha intrapreso un lungo percorso per cambiare e rinnovare Twitter, ha deciso di lanciare un nuovo piano editoriale che cambierà per sempre alcune caratteristiche del social, aggiungendone di nuove.

Ad esempio, a breve sarà proprio possibile inviare dei messaggi vocali, nel modo in cui lo si fa con Whatsapp.

Elon Musk potrebbe aver fatto una mossa di marketing?

Per cui, non si può certo escludere che questa non sia una vera e propria mossa di marketing di Elon Musk e del suo ingegnere. E con questo non si vuole nemmeno dire che l’analisi notturna condotta sul microfono dell’ingegnere sia falsa. Anche perché, si potrebbe anche prospettare in tal senso una battaglia legale con Zuckerberg per diffamazione.

Ma che piuttosto, si era a conoscenza di questa norma di Whatsapp, da diverso tempo, e si aspettava solo il lancio della nuova versione di twitter per farla uscire.