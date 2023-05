Scoperto un nuovo buco blu, è grandissimo: ecco dove

Il mondo ha scoperto un nuovo buco blu al largo delle coste dello Yucatan. Ecco perché ci troviamo di fronte a una nuova sensazionale scoperta.

C’è una scoperta che in Messico, sta facendo letteralmente entusiasmare tutti gli appassionati di scienza e astronomia. Nella penisola dello Yucatan, è stato infatti scoperto il secondo buco blu più grande al mondo.

Parliamo di un vero e proprio buco nel mare, chiamato anche con il nome di Taam Ja’, un’antica espressione utilizzata dai Maya proprio per indicare questo incredibile fenomeno di acqua profonda.

Non è il buco più più grande al mondo, ecco dove si trova quello che detiene il primato

Si tratta, come si accennava in precedenza del secondo buco blu più grande al mondo, in quanto il primato appartiene alla Cina, la cui scoperta risale al 2016, e che riesce a raggiungere l’assurda profondità di circa 300 metri. ma concentriamo adesso invece sul buco blu scoperto, campionato e analizzato in Messico fin dal 2021.

La dimensione totale è di oltre 13 mila metri quadri, e i suoi fianchi hanno una pendenza di circa ottanta gradi, ed è proprio questo il motivo per cui l’intera struttura tende ad assumere la forma di un grande cono in profondità.

Una cosa che hanno scoperto i ricercatori scientifici negli ultimi anni, è che i buchi blu hanno delle caratteristiche profondamente diverse dalle trincee marine o i famosi abissi oceanici, di cui ogni tanto si sente parlare. In primo luogo perché quando parliamo di un buco blu, ci riferiamo a una formazione che avviene sulle costiere molto graduale, per via del movimento incessante dell’acqua di mare, e del fatto che il calcare presente vicino, favorisce questo fenomeno.

La storia del buco blu scoperto al largo dei Caraibi

Un altro dei buchi blu più conosciuti al mondo si trova al largo dei Caraibi, sulle coste del Belize. Fu un esploratore francese di nome Cousteau a fare questa incredibile scoperta nel 1971. La scoperta di questo incredibile fenomeno, affascinò fin da subito il mondo intero, che quasi subito, lo elesse una dei siti di immersioni più affascinanti, tuttora molto visitato da chi la passione per la subacquea, proprio per questo.

Un fascino dovuto anche al fatto per la grande profondità visibile all’esterno, che sconvolge sempre i visitatori che si avvicinano abbastanza e delle pareti, profonda oltre trenta materia, che contengono in superficie un numero davvero folto di stalattiti.