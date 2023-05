Misurare la febbre? Con gli smartphone cambia tutto: un’applicazione pazzesca

Al giorno ‘doggi non esistono più soltanto i classici termometri con cui possiamo misurare la febbre. Sempre più smartphone infatti, hanno delle applicazioni molto precise e in molti casi gratuite.

La febbre è una delle poche malattie che ci riguarda tutti, in quanto è praticamente impossibile trovare un essere umano che non l’ha contratta almeno una o più volte nella vita.

E da quanto la tecnologia ci ha finalmente permesso di mettere a punto dei sistemi di rilevazioni davvero efficaci, per misurare la temperatura del nostro pianeta e accorgerci di quanto effettivamente ci viene la febbre, è stata una delle scoperte più importanti del secolo scorso.

Misurare la febbre, con gli smartphone è ormai cambiato tutto

E al giorno d’oggi oltretutto stiamo anche per dismettere i classici termometri, che per più di mezzo secolo hanno accompagnato le nostre vite. Chi d’altronde non tiene un termometro in casa per tutte le evenienze? Si tratta forse di una delle poche abitudini di acquisto che accomuna davvero tutti i cittadini occidentali.

Ma ormai, siamo arrivati al punto in cui anche questo strumento non serve più. Con il progressivo avanzare tecnologico degli smartphone infatti, si stanno moltiplicando le app sui nostri cellulari che sono già in grado di misurare la nostra temperatura corporea.

Certo, non bisogna però riporre una fiducia assoluta in questi strumenti, e quando ci sentiamo davvero male, al di là della temperatura corporea che ci risulta dal nostro smartphone o da un termometro classico, bisogna sempre e comunque rivolgersi al proprio medico di fiducia. Solo un laureato in medicina con la dovuta esperienza può realmente valutare le nostre condizioni di salute con la giusta contezza.

Come funziona l’applicazione Mytemp e quanto è precisa

Una delle applicazioni per cellulari più famose e utilizzate per rilevare la temperatura del nostro corpo, è MyTemp. Si tratta oltretutto di un’app totalmente gratuita, che al momento è disponibile e scaricabile sia per smartphone che per iPhone.

Nel corso degli anni, gli utenti hanno inondato questa applicazione di recensioni positive, in quanto sembra risultare molto preciso, quanto un termometro classico, nel misurare la temperatura del nostro corpo. Ma questa app è diventata anche particolarmente famosa e apprezzata dagli utenti anche per un altro motivo. Ci sono infatti alcuni servizi aggiuntivi molto interessanti, come ad esempio “Naviga” che permette anche, se la febbre è troppo alta, di cercare subito le farmacie più vicine.