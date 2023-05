Benzina gratis? Il trucchetto è riuscito a qualcuno: è bastato davvero poco

Probabilmente uno dei sogni più o meno nascosti di tutti gli italiani e non solo. Carburante gratis per il proprio quotidiano.

Chiaramente nel caso specifico parliamo di qualcosa di irrealizzabile, almeno come operazione quantomeno abituale. Se escludiamo la possibilità di vincere in un modo o nell’altro buoni benzina è indubbio che la cosa possa essere impossibile. In qualche modo, il solito furbetto della situazione è riuscito in qualche modo a realizzare quel sogno, se cosi possiamo definirlo.

Gli ultimi mesi, in coincidenza con l’arrivo della crisi che tiene sotto scacco il nostro paese da ormai più di un anno è arrivata la batosta dell’innalzamento spropositato dei prezzi della benzina e non solo. Gas, diesel, metano, tutto alle stelle. Gli automobilisti italiani si sono dunque ritrovati nella situazione, spesso, di non poter utilizzare l’automobile a causa dei prezzi letteralmente impraticabili.

Pensiamo all’inflazione, alle accise, alle problematiche derivanti dall’acquisizione di petrolio e quant’altro. La benzina, il carburante in generale aumenta di prezzo e gli italiani si trovano a vivere incredibili difficoltà. In qualche caso, cittadini evidentemente frustrati dall’aumento stesso dei prezzi hanno messo in pratica una specifica operazione.

Quello che è successo ha davvero dell’incredibile, un trucco che pochi evidentemente avrebbero immaginato che però è servito ad un cittadino in particolare di fare benzina gratuitamente in più occasioni. Evidentemente, cosi come anticipato quando si arriva all’esasperazione viene fuori una sorta di fantasia che nemmeno ci si immagina di possedere.

Purtroppo per il furbetto in questione però le cose dopo un po’ sono andate male, tanto da essere di fatto scoperto. La cosa è avvenuta con una certa regolarità per qualche tempo fino a quando il gestore della pompa in questione non si è reso conto, di fatto, che qualcosa non andava e quindi il nostro “ribelle” ha dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria, se cosi possiamo definirli.

Benzina gratis? Il trucchetto è riuscito a qualcuno: in cosa consisteva il giochetto inventato

Il furbetto in questione aveva fatto bene i conti con ciò che abitualmente avviene in una pompa di benzina. A volte, per esempio, i vari erogatori non vanno cosi come dovrebbero andare e quindi la colonnina utilizzata al self service per inserire contanti o carte emette uno scontrino che servirà poi per ottenere quel quantitativo di carburante non erogato.

Il cittadino ingegnoso di cui sopra aveva ben pensare di ostacolare la fuoriuscita di tale scontrino di credito, inserendo un cartoncino nella fessura preposta. Ad una certa ora del mattino, quando la pompa in questione era di fatto deserta, passava a rimuovere il cartoncino e quindi a ritirare tutti gli scontrini emessi.

Dopo, quegli stessi scontrini servivano all’uomo per ottenere, di fatto, benzina gratis. Dopo un paio di tentativi riusciti alla perfezione però l’uomo è stato indirettamente scoperto. Il gestore della pompa scelta dal furbetto evidentemente ha fiutato una problematica nell’emissione degli scontrini, magari dopo il richiamo di qualche cliente rimasto a secco. In certi casi insomma, la fantasia può tranquillamente superare la realtà, in tutto e per tutto. E la realtà di certo può servirsene.