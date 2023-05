Arriva la Carta Risparmio Spesa 2023, una bella cifra: controlla l’ISEE

Finalmente la carta risparmio spesa del 2023 diventa realtà. Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova agevolazione economica promossa dal Ministero dell’Agricoltura.

Finalmente la carta risparmio spesa 2023 si appresta a diventare realtà. Parliamo infatti di una misura che era stata inserita nella legge di bilancio dello scorso anno varata dal governo Meloni, ma che fino a questo momento era rimasta sulla carta. Ma di cosa parliamo esattamente?

La carta risparmio spesa 2023, è un misura di aiuto economico alla popolazione, che consiste in un contributo in denaro mensile, che è possibile utilizzare per acquistare dei prodotti alimentari di prima necessità.

Naturalmente, è un’agevolazione destinata a tutti i nuclei familiari considerati dallo stato italiano in difficoltà economica. Ed è per questo che nessun beneficiario può avere un reddito annuo superiore ai 15mila euro.

Carta risparmio spesa 2023, ecco quanti fondi ha stanziato il governo per quest’anno

Per il 2023 il governo ha stanziato in tutto fondi per un totale di circa 500 milioni di euro, e adesso il provvedimento è diventato realtà con la firma e l’annuncio da parte del Ministero dell’Agricoltura.

La misura, spiegata nel dettaglio nel decreto attuativo nasce dell’ambito di tutte quelle misure di contrasto alla povertà annunciate lo scorso anno dall’esecutivo di centrodestra, che, nei fatti, si propongono di sostituire il Reddito di Cittadinanza, che tra qualche mese dovrebbe essere definitivamente archiviato. Come d’altronde, aveva promesso la premier Meloni durante la sua campagna elettorale.

Per poter accedere al beneficio, bisogna avere un reddito inferiore ai 15 mila euro annui

Per poter avere diritto a questo contributo, non basta soltanto dichiarare un Isee pari o inferiore ai 15 mila euro. È anche necessario risultare residenti nel territorio italiano. La carta risparmio spesa non viene concessa però alle singole persone, ma ad un intero nucleo familiare. L’importo mensile che si riserverà, nel momento in cui si rientra nei requisiti richiesti, è di circa 382,50 euro.

Tutti coloro che però percepiscono già il Reddito di Cittadinanza, non possono rientrare nell’agevolazione. E questo vale anche per chi sta attualmente ricevendo l’indennità di disoccupazione.

Come si accennava in precedenza, con questa carta sarà possibile acquistare esclusivamente beni alimentari di prima necessità, e non si potrà, ad esempio in alcun modo, utilizzarla per l’acquisto di bevande alcoliche. Il Ministero pubblicherà poi una lista di tutte le attività commerciali che saranno convenzionate e in cui si potrà utilizzare la carta. Un po come sta già accadendo per il Reddito di Cittadinanza.