Scoperta la strada più antica del mondo, ecco dove si trova

La strada più antica del mondo? È stata scoperta nel 2021, ma solo nelle ultime settimane è stata rivelata al mondo. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

In queste settimane, è arrivata una nuova scoperta da parte di alcuni archeologici, che promette di rivoluzionare l’intero settore. I ricercatori hanno infatti scoperto la strada più antica del mondo mai realizzata dall’uomo.

Parliamo infatti di un percorso edificato ben settemila anni fa, e che per tantissimi tempo è restato nascosto all’occhio umano. Gli archeologi l’hanno infatti fatta letteralmente riemergere, in quanto parliamo di una strada, situata nella costa meridionale della Croazia, che era rimasta sepolta sotto strati e strati di fango marino. Una scoperta avvenuta quasi per caso nel 2021, e resa pubblica solo di recente.

La strada più antica del mondo è stata scoperta al largo delle coste della Croazia

È stato un archeologo di nome Mate Parica ad accorgersi di questo antichissimo percorso, mentre stava, per conto dell’Università di Zara in Croazia, analizzando alcune immagini artificiali che arrivavano dall’isola di Solinas.

Il ritrovamento fa parte di un antico insediamento che era ormai finito a circa quattro metri di profondità sotto il livello del mare. E la vera fortuna, come ha scoperto l’archeologo fautore di questo incredibile ritrovamento, è stato il fatto che questa strada, si è ritrovata in un punto in cui era al riparo dalle grandi onde e dalle correnti. E questo è il motivo per cui è riuscita a preservarsi per così tanti millenni.

Un percorso che ha almeno 7mila anni, costruito da un’antichissima civiltà neolitica

Una delle prime ipotesi fatte dai ricercatori, è che questo percorso sia stato realizzato da un antico popolo neolitico delle zone chiamato Hvar, che per tanto tempo ha vissuto nella zona dell’Adriatico orientale.

La strada probabilmente serviva a collegare le isole della zona. Tramite le ormai famose analisi al carbonio 14 per la datazione, è stato poi possibile appurare come si tratti del percorso più antico del mondo, edificato circa settemila anni fa. Naturalmente, adesso spetta ai ricercatori e agli archeologi dell’Università di zara continuare a studiare questa antichissima strada, e fare il possibile per fare emergere questi muri di pietra sotto il livello dell’acqua.

Nei prossimi anni scopriremo qualcosa in più su questo antichissimo percorso

Dopodiché ci sarà tanto tempo per studiare meglio questo ritrovamento, e iniziare ad indagare su una civiltà antichissima. I rilievi che verranno effettuati nei prossimi anni, potrebbero infatti dirci qualcosa di nuovo e inedito su un periodo della nostra storia, il neolitico, di cui conosciamo ancora pochissimo.

Non resta dunque che attendere. Nel frattempo, la storia dell’archeologia può ritrovarsi a riscrivere la storia degli insediamenti umani, che sembra sempre più antica di quanto riteniamo.