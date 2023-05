Pannello fotovoltaico da balcone ad un prezzo mai visto prima: tutti a bocca aperta

Tutti a bocca aperta per il pannello fotovoltaico da balcone messo in vendita ad un prezzo mai vista prima. Ecco cosa sta succedendo.

Sempre più persone volgono un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito non può passare inosservato il pannello fotovoltaico da balcone messo in vendita ad un prezzo accessibile a tutti. Ma di quale si tratta e soprattutto dove? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni sono stati segnati da tutta una serie di eventi negativi che continuano ad avere un impatto non indifferente sulle nostre vite in generale e sulle nostre tasche in particolare. Riuscire a fronteggiare le varie spese è sempre più complicato, con tante persone che riscontrano purtroppo delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Tra i costi che pesano maggiormente sul bilancio famigliare si annoverano senz’ombra di dubbio quelli per le bollette. A tal proposito abbiamo già visto un trucco grazie al quale contrastare il caro bollette. Sempre in tale ambito, inoltre, non passa inosservato il pannello fotovoltaico da balcone messo in vendita ad un prezzo accessibile a tutti. Ma di quale si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pannello fotovoltaico da balcone ad un prezzo mai vista prima: ecco dove

Sempre più persone sono intenzionate ad acquistare i pannelli solari al fine di abbattere i costi delle bollette. Proprio in tale ambito interesserà sapere che Lidl ha deciso di lanciare sul mercato un kit fotovoltaico da balcone, venduto ad un prezzo particolarmente basso, ovvero 199 euro.

Si tratta del modello Parkside PBKW 300 A1 Smart, la cui confezione include:

un pannello solare da balcone da 150 W;

un inverter con modulo WLAN integrato;

cavo di collegamento alla rete e presa di alimentazione;

componenti di montaggio;

manuale di istruzioni.

Il modulo è grande 107 x 77,5 x 3,5 cm ed è in grado di garantire una potenza massima pari a 150 W, fino a 100 kWh all’anno. Può essere abbinato ad un altro modulo permettendo di ottenere una potenza massima complessiva pari a 300 W. Per quanto concerne la garanzia, è di dieci anni per il modulo solare e di 25 anni per il rendimento.

Ovviamente acquistando questo mini kit non si può abbattere del tutto il costo delle bollette, ma sicuramente aiuta ad ammortizzare i costi. Al momento comunque, è bene sottolineare, tale pannello è messo in vendita da Lidl solo in Germania. Non si esclude però la possibilità che a breve possa essere venduto anche in altri Paesi.