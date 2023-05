Vacanze, c’è il bonus fino a 1400 euro: chi può iniziare a preparare le valigie

Buone notizie in arrivo per molte persone che hanno diritto ad un bonus fino a 1400 euro per andare in vacanza. Ecco l’agevolazione che non ti aspetti.

Andare in vacanza porta con sé anche dei costi non indifferenti. Se poi si considerano i recenti aumenti, ecco che la situazione peggiora. Per questo motivo interesserà sapere che, in possesso di determinati requisiti, c’è chi ha diritto ad un bonus fino a 1400 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al quinto mese dell’anno in corso e questo vuol dire che a breve potremo dare il benvenuto all’estate. Una stagione, quest’ultima, che come al solito porta con sé l’irrefrenabile voglia di trascorrere dei giorni di relax, possibilmente al mare mentre si viene baciati dal sole. Un periodo di meritato riposo, a cui spesso molti rinunciano per via dei costi non sempre alla portata di tutti.

A tal proposito abbiamo già trattato come andare in vacanza ad agosto senza spendere cifre da capogiro. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che, in possesso di determinati requisiti, c’è chi ha diritto ad un bonus fino a 1400 euro. Ma di chi si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vacanze, c’è chi ha diritto ad un bonus fino a 1400 euro: come funziona

Come già detto c’è chi ha diritto a vedersi riconoscere, nel corso del 2023, un bonus vacanze fino a 1400 euro. Ma chi può beneficiare di tale opportunità e per quale motivo? Ebbene, questo sarà possibile grazie al nuovo bando “Estate INPSieme Senior 2023” che, come si legge sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, si presenta come un bando di concorso a cui possono partecipare i pensionati:

“a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o che abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;

a carico della Gestione Fondo ex IPOST”.

Possono beneficiare di tale opportunità anche i coniugi e figli conviventi disabili dei soggetti prima citati. Questo a patto che compaiano nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto.

Vacanze, come accedere al bando Estate INPSieme Senior

L’importo del contributo risulterà differente a seconda dell‘Isee del nucleo famigliare richiedente. In particolare verrà riconosciuto il massimo del valore, ovvero fino a 1400 euro, ai soggetti con Isee fino a 8 mila euro. Coloro che hanno un Isee superiore a 72 mila euro, invece, avranno diritto fino al 60% di questa agevolazione. Entrando nei dettagli l’importo del bonus sarà di 800 euro per soggiorni in Italia dalla durata pari almeno a otto giorni e sette notti.

Tale importo aumenta fino ad un valore massimo di 1.400 euro in caso di soggiorni dalla durata pari almeno a quindici giorni e quattordici notti. Un incentivo particolarmente importante, che permetterà a molti di poter trascorrere dei giorni di vacanze presso una delle tante strutture presenti in Italia che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

A tal proposito interesserà sapere che si ha davvero l’imbarazzo della scelta tra località marine, montane, culturali o terme. Se interessati e aventi diritto, quindi, non vi resta che accedere attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns all’area riservata dell’Inps. A questo punto si deve accedere al servizio ad hoc ed inoltrare apposita richiesta.