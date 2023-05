Sport, meglio allenarsi la mattina o la sera? La risposta non è scontata

Qual è il miglior momento della giornata per allenarsi, la mattina oppure in orario serale? Ebbene, la risposta non è scontata.

Fare sport è indubbiamente importante in quanto ci aiuta a mantenerci in forma. Ma quando è preferibile svolgere l’attività fisica: in orario mattutino oppure di sera? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Lo sport dal punto di vista sociale incide tantissimo nell’adolescenza perché aiuta a formare il carattere, a mettersi in gioco rispettando le regole, i compagni e le compagne e gli avversari. È una vera scuola di vita. Per gli adolescenti può essere un binario privilegiato di crescita”, afferma Andrea Lucchetta.

Oltre ad avere un importante ruolo sociale, lo sport si rivela fondamentale per la nostra salute. Questo perché ci aiuta a restare in forma. Ma qual è il miglior momento della giornata per potersi allenare: la mattina o oppure la sera? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sport, meglio allenarsi la mattina o la sera? Ecco cosa c’è da sapere

Stabilire a priori se sia meglio allenarsi la mattina piuttosto che la sera non è possibile. Non vi è, d’altronde, un momento sbagliato per fare sport. Il tutto dipende dal tipo di allenamento che si desidera fare e dai risultati che si desiderano raggiungere. Entrando nei dettagli, come rivelano anche studiosi, interesserà sapere che allenarsi la mattina favorisce la perdita di peso.

Questo per via degli alti livelli di cortisolo e dell’ormone della crescita che sono strettamente correlati al metabolismo. Ma non solo, fare esercizi di tipo aerobico al mattino aiuta a ridurre il senso di appetito. L’orario in cui si effettua l’allenamento, in effetti, potrebbe influire sulle proprie abitudini alimentari. Se svolto in orario mattutino accelera il metabolismo nelle prime ore della giornata.

Nel caso in cui, invece, si faccia sport al pomeriggio o alla sera si finisce per accelerare il metabolismo in vista della cena. Coloro che desiderano perdere peso, pertanto, dovrebbero allenarsi in prossimità del pasto che apporta più calorie. A proposito dell’allenamento in orario serale, invece, interesserà sapere che quest’ultimo aiuta a tonificare più velocemente i muscoli.

Ma non solo, aiuta a ridurre lo stress e concilia il sonno. Stabilire a prescindere quando è opportuno allenarsi, quindi, non è possibile. Non vi resta che trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze, in modo tale da raggiungere gli obiettivi sperati.