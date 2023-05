Rimborso Irpef, gli italiani chiedono risposte: tutte le info per 730 e non solo

By

Di questi tempi le attenzioni degli italiani sono tutte concentrate sui tempi dei rimborsi Irpef. In molti casi però non si conoscono le tempistiche.

Il tema è dunque il rimborso Irpef con tutte le domande del caso circa la possibile data di arrivo di questo preziosissimo elemento. Il tutto però dipende dalla data in cui è stata inviata la stessa dichiarazione dei redditi. La tempistica insomma varia a seconda di precisi fattori che proveremo a spiegare di seguito. In ogni caso, però, gli italiani possono stare tranquilli.

In merito sempre a quelle che potrebbero essere le stesse tempistiche riguardanti il rimborso Irpef va considerata una sostanziale differenza infatti tra le varie dichiarazioni dei redditi. Differenze, insomma tra modello 730/2023 e modello Redditi Pf. Altra differenza poi tra lavoratori e pensionati.

Nel migliore dei casi la scadenza in questione potrebbe essere luglio, con il rimborso Irpef già presente in busta paga per quel periodo dell’anno insomma. Nel caso di lavoratori dipendenti, infatti, entro il15 giugno 2023 i lavoratori dipendenti riceveranno i prospetti di liquidazione relativi ai modelli 730 presentati entro data del 31 maggio. Cosi facendo sarà possibile ricevere i rimborsi a luglio.

Occhio quindi ai nuovi termini sanciti dalla legge:

entro il 15 giugno comunicazione dei risultati finali delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio

comunicazione dei risultati finali delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Rimborso Irpef, gli italiani chiedono risposte: modalità di pagamento

Il rimborso Irpef per quel che riguarda il modello 730 generalmente sarà riconosciuto attraverso un accredito diretto su conto corrente. Il tutto nel caso in cui il titolare del rimborso e quello del conto corrente siano la stessa persona.

In caso contrario l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione allo stesso soggetto in questione con l’invito a recarsi presso uno sportello Poste Italiane per la riscossione dell’importo. Il tutto per un importo massimo di 1000 euro.

Nel caso di importi superiori a 1000 euro invece Poste Italiane provvederà ad emettere un assegno nei confronti del soggetto indicato. Nel caso invece di contribuenti con dichiarazione dei Redditi Pf il discorso è completamente diverso. L’attesa per il rimborso potrebbe infatti terminare nel 2024.

In ogni caso il ricalcolo dello stesso rimborso Irpef potrebbe addirittura generare un debito da parte dello stesso contribuente che andrebbe in ogni caso nell’immediato saldato. Nel caso di dipendenti o pensionati lo stesso addebito verrà disposto in busta paga attraverso la stessa busta paga.

In caso contrario si passerà al provvedere in autonomia allo stesso pagamento della eventuale quota conguaglio a debito. In questo specifico caso le opzioni previste dallo stesso regolamento sono di fatto due:

addebito su conto corrente mediante indicazione del proprio Iban

versamento mediante modello F24 dell’Agenzia delle Entrate.

Il discorso insomma appare ora abbastanza chiaro. In ogni caso per ricevere il proprio rimborso Irpef c’è bisogno di attendere ancora qualche mese, nelle migliore delle ipotesi. Gli italiani a questo punto possono stare tranquilli. Potrebbe essere questione di giorni.