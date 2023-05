Pensionati, quando verrà pagato il rimborso 730: attenti alle date

Occhio alle tempistiche! Ecco quando verranno effettuati i pagamenti del rimborso 730 a favore dei pensionati.

Anche nel corso del 2023 bisogna presentare la dichiarazione dei redditi. A tal proposito sono molti i pensionati che si chiedono quando avranno luogo i pagamenti dei relativi rimborsi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Famiglia, lavoro, tempo libero, pulizia della casa, regali ai nipoti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le situazioni che richiedono il nostro interesse e il nostro massimo impegno. Non stupisce, pertanto, il fatto che spesso possa capitare di dimenticarsi di adempiere a qualche dovere.

Tra questi si annovera la dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata, come ogni anno, anche nel corso del 2023. Ebbene, proprio soffermandosi sul modello 730 sono tanti i pensionati che si chiedono quando avrà luogo, se aventi diritto, il pagamento del rimborso. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensionati, quando verrà pagato il rimborso 730: tutto quello che c’è da sapere

Anche quest’anno bisogna presentare la dichiarazione dei redditi. Un adempimento burocratico per cui abbiamo già visto quali voci potranno essere portate in detrazione sul modello 730. Sempre soffermandosi su quest’ultimo, inoltre, sono molti i pensionati che si chiedono quando avrà luogo, se aventi diritto, il pagamento del rimborso derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Ebbene, come è possibile immaginare, il pagamento del rimborso 730 avrà ovviamente luogo dopo la presentazione del modello stesso all’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo chi desidera ricevere prima tale rimborso, deve inviare il prima possibile la propria dichiarazione dei redditi.

Le tempistiche per ricevere i soldi dell’eventuale rimborso Irpef, infatti, differiscono a seconda della data di presentazione del modello 730. Entrando nei dettagli è bene sapere che, stando alla regola generale, il pagamento del rimborso fiscale ha luogo a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che chi desidera ottenere il rimborso ad agosto dovrà trasmettere il modello 730 entro il 31 maggio 2023. Chi presenta la dichiarazione a giugno si vedrà erogare il rimborso tra fine agosto e settembre. Se il modello 730 viene inoltrato in un periodo successivo, invece, il pagamento del rimborso avrà luogo nel periodo compreso tra ottobre e novembre dell’anno in corso.

In caso di dubbio, comunque, si suggerisce di consultare la sezione “Cedolino della pensione” sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In questo modo, infatti, è possibile ottenere maggior informazioni in merito alle tempistiche di accredito del credito o trattenuta del debito di imposta, a seconda del conguaglio emerso in sede di dichiarazione dei redditi.