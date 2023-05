L’azienda che paga meglio in Italia cerca personale: come candidarsi

Di questi tempi trovare un buon lavoro è la missione principale per milioni e milioni di italiani. Per fortuna qualcosa sta cambiando.

Da molti anni ormai il problema lavoro affligge milioni di italiani. Il covid, poi la crisi hanno fatto in modo che questa ambizione in qualche modo portasse quasi sempre a profonde delusioni. Per fortuna negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando e le aziende tornano ad assumere.

Gli ultimi mesi sono stati assolutamente decisivi in merito a una specifica dinamica. Il mondo del lavoro ha in qualche modo riaperto le sue porte a una platea sconfinata di candidati ipotetici alla ricerca dell’occupazione che dia serenità e stabilità dal punto di vista economico.

Numerosi i contesti lavorativi che di recente hanno provveduto in qualche modo ad ampliare le fila dei lavoratori occupati in quello specifico frangente. Dal settore pubblico a quello privato il recente passato ha visto una sfilza di assunzioni praticamente in ogni dove.

Dagli enti pubblici, quindi ministeri, Inps, Agenzia delle entrate, comuni, regioni e quant’altro, fino ai più rinomati brand privati, pensiamo a Poste Italiane, Trenitalia, Italo e numerosissime altre aziende impegnate praticamente in qualsiasi settore economico.

Di recente, poi, una specifica offerta di lavoro ha catturato l’attenzione di migliaia di candidati ipotetici in giro per il paese. Stiamo parlando di Luxotica, l’azienda italiana che stando ai dati forniti è quella che paga in assoluto, meglio, i propri dipendenti.

La notizia in questione arriva dall’Osservatorio JobPricing 2022. Stipendio medio annuo di 32mila euro, in Luxottica. Per uno stagista retribuzione che va dai 9mila ai 12mila euro l’anno. Impiegato da 30mila a 33mila euro, per i manager da 55mila a 58mila euro mentre per i senior manager o dirigente junior si può arrivare fino a 106mila euro annui.

L’azienda che paga meglio in Italia cerca personale: le figure ricercate

Al momento l’azienda ricerca figure specifiche nei seguenti comparti:

Design, R&D e Engineering;

Operations;

Marketing;

Vendite;

E-commerce;

Retail.

In merito alla sola città di Milano si cercano inoltre le seguenti figure:

Contact Lenses Global Category – Product Master Data;

Senior Scriptwriter;

Finance Controlling per internship;

Systems Flows Integration Project Engineer;

Front-end Developer;

ENGLISH Copywriter (US/UK Mother Tongue);

UX Designer;

Content Editor;

Senior UI Designer;

Business Intelligence Project Manager;

Data Analyst & Digital Projects S&OP.

In merito poi alla sede di Agordo in Veneto si ricercano:

HR Business Partner per un programma di internship;

Master Data;

Senior Art Director;

Automation Project Manager;

HR Payroll Internship;

Procurement Planner;

HRIS Project Manager;

Programmatore CAM;

Buying Internship Agordo, IT

Order To Cash Specialist;

Supply Chain – S&OP Industrial Planning;

R&D Concept Development Manager;

Addetto alla produzione.

Non solo lavoro ma anche programma di formazione e inserimento per giovani studenti per Luxottica cosi come è possibile leggere dai vari annunci presenti sul sito web dell’azienda.

Il percorso in questione, definito Operations Talent Program (OTP) ha la durata di due anni ed è destinato a studenti e laureati in discipline STEM. Il fine dello stesso percorso è quello di sviluppare specifiche competenze tecniche e manageriali nell’ottica di una carriera internazionale all’interno delle stesse Global Operations di EssilorLuxottica. Non vi resta altro che inviare la vostra candidatura.