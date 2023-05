Affitto, occhio alle novità: importante agevolazione in arrivo, cosa c’è da aspettarsi

Buone notizie in arrivo per molte famiglie che pagano l’affitto, in quanto a breve potrebbero beneficiare di un importante contributo. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Grazie al nuovo decreto lavoro molte famiglie potrebbero a breve beneficiare di un contributo per l’affitto. Ma in cosa consisterà e chi ne avrà diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento dei prezzi, sono tanti i fattori che hanno un peso non indifferente sulle nostre esistenze in generale e sulle nostre tasche in particolare. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e a pagare la rata del mutuo o il canone di affitto.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che a breve in molti potrebbero beneficiare di un contributo per l’affitto. Un’agevolazione che potrebbe essere introdotta con il nuovo decreto lavoro, permettendo così a molte famiglie di tirare finalmente un sospiro di sollievo. Ecco cosa c’è da sapere.

Affitto, occhio alle novità, importante agevolazione in arrivo: tutto quello che c’è da sapere

L’esecutivo Meloni è al lavoro per mettere a punto la riforma del reddito di cittadinanza. A partire dal 2024, come noto, si assisterà all’addio definitivo a tale misura che, pertanto, non sarà più erogata. Al suo posto dovrebbero debuttare due nuove misure, ovvero il GIL, “Garanzia per l’Inclusione Lavorativa”, e la Gal, “Garanzia per l’attivazione lavorativa”.

Il primo, dall’importo pari a 500 euro al mese, sarà destinato alle famiglie con soggetti fragili, come disabili, persone ultrasessantenni e minorenni. Il secondo, invece, avrà un importo pari a 350 euro al mese e sarà corrisposto a coloro aventi un’età compresa tra i 18 e i 59 anni che dovranno trovare un impiego. Ebbene, proprio i percettori dell’assegno di inclusione potrebbero beneficiare anche di un contributo per l’affitto.

Stando alle ultime indiscrezioni in merito, sembra che il nuovo decreto Lavoro potrebbe introdurre un contributo per pagare l’affitto a favore dei nuclei famigliari che beneficeranno della nuova misura di sostegno al reddito. Si dovrebbe trattare, quindi, di un importo aggiuntivo ai 500 euro previsti dal Gil. Il tutto fermo restando un importo pari a massimo 280 euro al mese, ovvero 3.360 euro all’anno.

Ma non solo, il contributo verrà erogato solamente a patto che il contratto di affitto risulti regolarmente registrato. Non è dato sapere, inoltre, se potranno beneficiare o meno di questo contributo per l’affitto anche i cosiddetti occupabili. Al momento, infatti, ancora nulla è dato per scontato. Bisogna attendere la pubblicazione ufficiale del decreto lavoro e vedere quali nuove misure introdurrà effettivamente il governo a sostegno delle famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica in corso.