Controllate nei cassetti di casa, se avete questo smartphone potreste portare a casa un bel po’ di soldi. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che hanno deciso di conservare alcuni vecchi telefoni cellulari in casa. Nel caso in cui si ritrovino tra le mani questo modello, infatti, vuol dire che hanno un vero e proprio tesoro. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, tutti quanti abbiamo degli oggetti che ci ricordano alcuni dei momenti più belli della propria vita. A partire da vecchi giocattoli fino ad arrivare a delle monete, in effetti, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Alcun di questi oggetti, nel corso degli anni, li abbiamo dovuti buttare.

Altri, invece, li conserviamo tutt’oggi, quasi come se fossero un importante tesoro segreto da custodire con cura. Proprio in tale ambito vi invitiamo a controllare nei cassetti di casa, in quanto se possedete questo smartphone vuol dire che avete tra le mani una vera e propria fortuna. Ma di quale si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Smartphone, se hai uno di questi in casa puoi guadagnare cifre da capogiro: ecco di quale si tratta

A differenza di quanto si possa pensare, i vecchi cellulari non sono solo un bel ricordo. In alcuni casi, infatti, è possibile chi si trasformino in una notevole fonte di guadagno. Ne è un chiaro l’iPhone 2G lanciato nel 2007 che ad oggi può arrivare a valere cifre da urlo. Basti pensare che ad una recente asta l’iPhone EDGE è stato aggiudicato per una cifra pari a ben 35 mila euro. Una cifra da capogiro, legata alla sua rarità. Si tratta, infatti, di un modello prodotto con un numero di esemplari inferiore rispetto ai suoi successori.

Cifre del genere, è bene sottolineare, sono corrisposte solo se o smartphone è ancora chiuso nella sua scatola originale con tanto di sigilli. Anche in assenza di questi elementi, però, è possibile portare a casa un bel po’ di soldini. Se in ottime condizioni, infatti, alcuni collezionisti potrebbero arrivare a sborsare ben 10 mila euro. Non resta quindi che cercare in casa e vedere se anche voi siete trai fortunati possessori di questo bellissimo e ricercatissimo telefono cellulare.