Importanti novità in arrivo per molti contribuenti che a breve riceveranno a casa una lettera da parte dell’Inps. Ecco cosa sta succedendo.

La macchina amministrativa non si ferma mai e a breve molti cittadini si ritroveranno nella buca delle lettere una comunicazione da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti purtroppo i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Nonostante ciò la macchina amministrativa non si ferma mai.

Ne è un chiaro esempio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che è pronto ad entrare nelle case degli italiani attraverso delle lettere. Ma in cosa consistono e soprattutto chi sono i soggetti interessati? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, pioggia di lettere in arrivo, cosa sta succedendo: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto l’Inps sta provvedendo in questi giorni ad inviare delle lettere a molti contribuenti. Ma di cosa si tratta e soprattutto chi sono i destinatari di tali comunicazioni? Ebbene, come si evince dal messaggio Inps numero 1619 del 04 maggio 2023:

“sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti“.

È possibile consultare tali avvisi anche sul sito dell’istituto di previdenza, semplicemente provvedendo ad effettuare l’accesso con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. In questo modo è possibile verificare la propria posizione assicurativa e gli avvisi bonari. Allo stesso tempo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad inviare una e-mail.

Nel caso in cui il destinatario della comunicazione avesse già provveduto al pagamento, non deve fare altro che fornire apposita comunicazione attraverso il sito dell’Inps. A tal fine bisogna seguire il seguente percorso:

“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento””. Nel caso in cui, invece, il pagamento non è stato effettuato, allora verrà visualizzato l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.