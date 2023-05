Frugate tra i cassetti, se avete questi vecchi cellulari potreste portare a casa cifre da capogiro. Ecco di quali si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che hanno deciso di conservare i vecchi cellulari. Vi sono alcuni modelli che ad oggi valgono una vera e propria fortuna. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Prima o poi capita a tutti di cercare di ingegnarsi pur di aver qualche euro in più a disposizione. Che si tratti di fare un doppio lavoro, piuttosto che tentare la fortuna attraverso dei giochi, sono davvero vari gli strumenti a nostra disposizione. Spesso, però, non ci si rende conto che proprio a casa si nascondono dei veri e propri tesori, grazie ai quali poter guadagnare un bel po’ di soldini.

Tutti quanti, d’altronde, abbiamo dei vecchi oggetti, in grado di ricordarci alcuni momenti belli della nostra vita. A partire da vecchi giocattoli fino ad arrivare ad oggetti tramandati dai nonni, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Alcuni li abbiamo buttati, altri invece, continuano ad essere conservati, lontani da possibili occhi indiscreti. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che potreste avere tantissimi soldi nascosti in casa senza nemmeno saperlo? Entriamo nei dettagli e vediamo come è possibile.

Fruga tra i cassetti, se hai questi vecchi cellulari puoi guadagnare cifre da capogiro: ecco di quali si tratta

A differenza di quanto in molti possano pensare, i vecchi cellulari non sono solo un bel ricordo. In alcuni casi, infatti, possono trasformarsi in una notevole fonte di guadagno. Ne sono un chiaro esempio alcuni esemplari ricercati dai collezionisti che, ad oggi, valgono una vera e propria fortuna.

Basti pensare che un Motorola DynaTAC 8000 X è stato venduto all’asta per una cifra pari a circa 2050 euro. Il valore di un Nokia N950, invece, può oscillare tra 1200 e i 1700 euro. Sempre a proposito di Nokia, la versione 8800 Arte Gold potrebbe permettere di portare a casa tra 900 euro e 1750 euro.

Buone notizie anche per chi ha conservato il BlackBerry Porche Design, per cui i collezionisti arrivano a sborsare addirittura 2 mila euro. Se avete il primo modello di iPhone, in condizioni ottimali e con la confezione integra, inoltre, potreste arrivare a portare a casa fino a ben 12 mila euro. Iniziate quindi a frugare tra i vecchi cassetti di casa, perché se avete ancora uno di questi modelli potreste portare a casa un bel po’ di soldi.