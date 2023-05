Vaccino anti contraccettivo? Lo stanno già sperimentando, ecco come funzionerà

Vaccino anti contraccettivo, non tutti lo sanno ma questo farmaco si trova già in sperimentazione clinica. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La nuova frontiera dei vaccini nel prossimo decennio, riguarderà la prevenzione di problemi e malattie per cui fino ad adesso, non vi era mai stata una soluzione medicale vera e propria. È il caso ad esempio del vaccino anticoncezionale, che, anche se molti non lo sanno, si trova già una sua prima sperimentazione clinica.

La notizia è stata resa pubblica di recente, con un articolo pubblicato sulla rivista Atlantic. Nel testo, vengono anche raccolte le dichiarazioni di Gursaran Pran Talwar che ha spiegato quali sono gli obiettivi che si pone il suo progetto nello sviluppo di questo vaccino.

L’uomo ha infatti dichiarato alla giornalista che lo scopo di questo nuovo vaccino, sarà quello di “bloccare la gravidanza senza i soliti compromessi: un intervento a lunga durata d’azione ma reversibile; economico, discreto e facile da amministrare; meno invasivo di un dispositivo intrauterino e più conveniente di una pillola quotidiana”.

Vaccino anti contraccettivo, ecco come funzionerà e in che modo agirà sul sistema immunitario

Un farmaco dunque che riuscirebbe a bloccare la contraccezione, senza andare incontro ai soliti effetti collaterali che possono dare le soluzioni attualmente esistenti in merito, che si tratti della pillola anticoncezionale o della spirale. Spesso infatti, chi sceglie queste soluzioni, può andare incontro a problemi come l’aumento di peso, una maggior probabilità di avere coaguli di sangue.

Il medico ha poi continuando spiegando che il vaccino a cui stanno lavorando, riuscirà a bloccare le fecondazione. La base oltretutto per arrivare a questo vaccino, esiste da decenni, in quanto il primo brevetto è arrivato negli anni 90. In quel caso però si era riusciti a sviluppare un vaccino con un’efficacia vicina al 100 per cento, ma presentava ancora troppi problemi per essere approvato e autorizzato.

I vaccini anti contraccettivi sugli animali sono già in commercio

Non tutti lo sanno ma anche il nostro paese ha dimostrato una grande attenzione a questa nuova frontiera dei vaccini negli ultimi anni. È infatti lo scorso anno, il Ministero della Salute ha deciso di creare un fondo, del valore complessivo di circa 500 mila euro, per finanziare un nuovo vaccino immuno-contraccettivo.

Bisogna però specificare che in questo caso, si sta parlando di un farmaco concepito soltanto per gli animali, e non per gli esseri umani.

Il Gonacon, questo il nome del vaccino, è stato infatti sviluppato in America dal National Wildlife management Center di New York, con lo scopo di riuscire a controllare la fertilità nella fauna selvatica dei vari luoghi del pianeta.