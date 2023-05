Rateizzazione delle bollette, che occasione: sbrigati a presentare la domanda

By

Con l’aumento delle tariffe di luce e gas si è pensato di dare una mano alle famiglie con la rateizzazione delle bollette: che occasione!

Con l’invasione russa dell’Ucraina, si è assistito ad un aumento delle tariffe di luce e gas. Tutto ciò fortemente gravato sull’economia domestica di milioni di famiglie italiane. Per questo motivo, il Governo è intervenuto introducendo una serie di bonus indirizzati proprio in favore dei nuclei familiari in maggiore difficoltà.

Oltre ai bonus, indirizzati in favore delle famiglie con un determinato ISEE, ora è possibile accedere anche alla rateizzazione delle bollette. In questo modo, le famiglie in difficoltà avranno la possibilità di direzionare i pagamenti delle bollette più care.

Così facendo si evita la morosità e si riesce ad onorare i pagamenti, senza incidere eccessivamente sul bilancio familiare.

La rateizzazione delle bollette potrebbe davvero rappresentare l’alternativa giusta a tantissime famiglie italiane, che non hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione le bollette del 2023.

Rateizzazione delle bollette: ecco come funziona

Sebbene le bollette siano in calo, ci sono ancora molte famiglie italiane che non riescono ad onorare i pagamenti delle utenze domestiche.

Ad ogni modo, in base ad uno studio condotto da Numisma Energia, le bollette di aprile dovrebbero essere inferiori rispetto a quelle dei mesi precedenti. Tutto ciò si dovrebbe concretizzare in un risparmio di circa 600 euro all’anno, per una famiglia di quattro persone.

In particolare, le rilevazioni hanno individuato un calo delle bollette pari al 17%, con picchi anche del 25%, per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica. Questa riduzione del prezzo è da imputare all’abbassamento delle quotazioni Ttf del gas sul mercato di Amsterdam.

Inoltre, i prezzi sono stati ulteriormente calmierati per i clienti del mercato tutelato, dove i contratti di fornitura applicano prezzi inferiori, definiti da ARERA. Nello specifico, il mercato tutelato evidenzia un calo del 34% delle tariffe sulla bolletta del gas di gennaio 2023, rispetto a dicembre 2022.

Per quanto riguarda le bollette dell’energia elettrica, il calo è pari al 19% nel periodo che va da gennaio a marzo 2023 rispetto a quello precedente. Inoltre, si attende un ulteriore calo anche per il trimestre successivo.

Come rateizzare le fatture della fornitura di luce e gas

Per accedere alla rateizzazione delle bollette è necessario inviare domanda entro dieci giorni dalla data di scadenza della bolletta. In tal caso, il soggetto interessato dovrà accedere alla piattaforma del Servizio Nazionale Elettrico e seguire una procedura in autonomia.

Per accedere alla rateizzazione è necessario che l’importo della bolletta sia superiore a €50. Inoltre, è possibile beneficiare della divisione in rate, anche in caso di domiciliazione bancaria. Tuttavia, in questo caso, il contribuente deve ricordare di bloccare il pagamento presso il proprio istituto di credito.

Come alternativa alla piattaforma del servizio elettrico nazionale, il cittadino ha la possibilità di effettuare la rateizzazione del pagamento contattando un operatore al numero verde 800 900 800, da reti fissa nazionale, oppure 199 50 50 55, da cellulare.

Quando è possibile accedere al servizio?

La rateizzazione della bolletta elettrica o del gas è possibile, a specifiche condizioni:

la bolletta supera almeno del 150% di importo medio delle fatture degli ultimi 12 mesi;

la fattura dell’utenza domestica è stata emessa dopo la sospensione del normale ciclo di fatturazione;

non è stata rispettata la periodicità di fatturazione prevista dalla legge;

la bolletta contiene anche i consumi che sono stati precedentemente registrati, per un guasto al contatore, non causato dal cliente;

è la prima bolletta emessa dopo l’attivazione della fornitura ed è calcolata sulla base delle letture che superano, di almeno del 150%, l’autolettura comunicata dal cliente.

Ad ogni modo, è possibile accedere alla rateizzazione di una o più bollette anche se si usufruisce del bonus sociale.

In ogni caso, dopo aver richiesto la rateizzazione del costo, le rate saranno addebitate nelle bollette successive. In caso di mancato pagamento o mancato rispetto delle scadenze di una rata, il piano di rateizzazione sarà annullato. Così facendo il cittadino dovrà pagare l’importo residuo in un’unica soluzione, maggiorato degli eventuali interessi maturati.