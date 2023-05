Acqua, in questo caso non si deve bere: il motivo che non ti aspetti

Attenzione, in determinate circostanze è opportuno non bere l’acqua. Svelato il motivo che non ti aspetti.

L’acqua si rivela essere un valido alleato della nostra salute. Eppure, bisogna sapere, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno evitare di bere. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al quinto mese dell’anno in corso. Questo vuol dire che a breve ci accingeremo ad accogliere le alte temperature tipiche della stagione estiva e l’irrefrenabile desiderio di trascorrere dei momenti di relax, magari al mare mentre si è baciati dal sole. Tra i validi alleati contro il caldo si annovera senz’ombra di dubbio l’acqua.

Proprio soffermandosi su quest’ultima abbiamo già visto come, a differenza di quanto si possa pensare, le bottiglie di acqua disponibili al supermercato non sono tutte uguali. Se tutto questo non bastasse, bisogna sapere che vi sono alcune circostanze in particolare in cui è opportuno evitare di bere l’acqua. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Acqua, attenzione, in questo caso non si deve bere: tutto quello che c’è da sapere

Vi sono alcuni casi in cui sarebbe opportuno evitare di bere l’acqua, al fine di evitare di aumentare la glicemia. Quest’ultima, è importante sapere, può essere influenzata, ad esempio, dall’attività fisica. In particolare un esercizio fisico intenso può provocare un aumento temporaneo della glicemia. Proprio per questo motivo è opportuno evitare di bere acqua immediatamente dopo l’attività fisica. Meglio aspettare che trascorrano almeno trenta minuti prima di bere acqua.

Ma non solo, tra i fattori che influiscono sulla glicemia si annoverano anche alcune malattie come ad esempio il diabete. In particolare i soggetti che soffrono di diabete devono evitare di bere acqua subito dopo aver preso i farmaci. Questo proprio per poter controllare il livello di glicemia.

Sempre per lo stesso motivo si consiglia di evitare di bere acqua dopo aver mangiato alimenti o assunto bevande ad alto contenuto di zuccheri. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di chiedere il parere del proprio medico per sapere se e quando, in base alle proprie condizioni di salute, sia opportuno bere l’acqua oppure no.

(Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici pubblicati su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi).