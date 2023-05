Legge 104, vendere l’auto è possibile ma occhio alle tempistiche: la verità che non ti aspetti

Coloro che hanno acquistato l’auto beneficiando delle agevolazioni della Legge 104 possono rivendere il mezzo. Occhio, però, alle tempistiche: ecco la verità che non ti aspetti.

Le persone che hanno acquistato l’auto beneficiando delle agevolazioni della legge 104 possono rivendere il mezzo e usufruire di ulteriori benefici. Questo, però, solo in determinati casi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, bollette delle utenze domestiche, tempo libero e tanto altro ancora. Sono molte le cose con cui ci ritroviamo a dover fare i conti e che portano a dover mettere mano al portafoglio. Tanti, in effetti, sono i costi che vanno ad incidere sul bilancio di ogni famiglia. Tra questi si citano anche quelli per l‘automobile, come ad esempio benzina e bollo auto.

Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere che i titolari di Legge 104 possono beneficiare, in determinati casi, di importanti agevolazioni in caso di acquisto di un’auto, come ad esempio il diritto all’esenzione del bollo auto e dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà. Ma cosa succede se si vuole vendere l’auto acquistata con tali agevolazioni? Ecco come funziona.

Legge 104, vendere l’auto è possibile ma occhio alle tempistiche: tutto quello che c’è da sapere

Chi ha acquistato un auto beneficiando della Legge 104 può rivendere il mezzo e usufruire delle relative agevolazioni. Questo è possibile a patto che venga presentato apposito certificato di invalidità o di handicap grave del titolare della vettura. Ma non solo, vendere l’auto è possibile a patto che trascorrano almeno quattro anni dalla data di acquisto.

Nel caso in cui la vendita dovesse aver luogo prima che sia trascorso tale lasso temporale, infatti, si perde il diritto alle agevolazioni e agli sconti garantiti dalla Legge 104. Vi sono comunque delle eccezioni. Ovvero è possibile vendere l’auto prima dei quattro anni se è stata rottamata e, pertanto, radiata dal PRA.

Ma non solo, è possibile vendere l’auto prima di quatto anni e usufruire delle agevolazioni legge 104 se, purtroppo, le condizioni di salute dell’acquirente dovessero peggiorare. A tal fine, ovviamente, è necessario presentare la documentazione che attesti il motivo per cui la vendita è stata anticipata.

Dal suo canto il soggetto che vende il mezzo può beneficiare delle agevolazioni legge 104 a patto di emettere una fattura che evidenzia come l’operazione sia stata effettuata nel rispetto delle leggi 97/86 e 449/97. Nel caso in cui si tratti di importazione, invece, deve avvenire nel rispetto della legge 97/86 inerente la fattura doganale.