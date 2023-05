Lavoratori autonomi, arriva il bonus di 880 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Il 2023 sarà l’ultimo anno che darà accesso al bonus di 880 euro per i lavoratori autonomi. Scopriamo quali sono i requisiti per accedervi e come inviare la domanda.

Quest’anno è l’ultimo anno di ISCRO. Ci stiamo riferendo all’ammortizzatore sociale che serve a dare un sostegno ai lavoratori autonomi durante i periodi di maggiore difficoltà economica. Il bonus prevede l’erogazione di un contributo di €880 euro, in presenza di determinati requisiti.

A partire dall’8 maggio 2023 è possibile inviare la domanda all’istituto previdenziale per ottenere il bonus di €880 indirizzato in favore dei lavoratori autonomi. Si tratta di una misura che ha lo scopo di sostenere economicamente sia i lavoratori autonomi che i liberi professionisti che hanno subito una riduzione di reddito.

Il bonus in questione è un ammortizzatore sociale conosciuto con il nome ISCRO; per inviare la domanda c’è tempo fino al 31 ottobre 2023 e il valore massimo erogabile è di €880 al mese. Tuttavia, per poter beneficiare del contributo economico, occorre che il lavoratore non abbia già fruito negli ultimi due anni del medesimo beneficio economico.

Così come previsto dalla Legge di bilancio 2021, che ha introdotto il contributo, la misura copre il triennio 2021-2023 e può essere fruita per un’unica volta.

Lavoratori autonomi, come accedere a Iscro

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, a partire dall’8 maggio, è possibile inviare la domanda che dà accesso all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Per poter accedere a questa misura occorre essere i lavoratori iscritti alla gestione separata e svolgere abitualmente con attività di lavoro autonomo. Inoltre, il beneficio rappresenta un sostegno al reddito, per questo motivo è indirizzato a coloro che hanno subito una riduzione delle proprie entrate.

Coloro che decideranno di beneficiare del contributo economico dovranno assolvere ad un obbligo formativo, ovvero partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

Come abbiamo visto è possibile beneficiare dell’indennità solo se si è iscritti alla gestione separata INPS da almeno quattro anni. Occorre anche essere in regola con i versamenti della contribuzione obbligatoria.

Per presentare la domanda è necessario che il lavoratore nell’anno precedente (nel 2022 per chi presenta la domanda nel 2023) abbia percepito un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti.

In ogni caso, l’ISCRO prevede che il reddito dichiarato nel 2022 debba essere superiore a 8.972,04 euro. Non è possibile accedere al bonus se si percepisce una pensione diretta o il reddito di cittadinanza. Ad ogni modo, il bonus è fruibile un’unica volta.

Coloro che accedono a ISCRO hanno diritto a un’indennità del 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle entrate. La misura non può essere inferiore a 275,38 euro e non può essere superiore a 881,23 euro.

Come fare la domanda

Per accedere al bonus di €880, indirizzato ai lavoratori autonomi in difficoltà economica, è necessario presentare un’apposita domanda all’istituto previdenziale, entro il 31 ottobre 2023.

La domanda può essere inviata in maniera autonoma accedendo al portale dell’INPS, tramite le proprie credenziali digitali. In ogni caso, è possibile usufruire del numero verde o del supporto del Contact Center.