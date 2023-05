Gratta e vinci, dormiva in strada ora è milionaria: “Ho chiuso gli occhi e scelto”

Vincere in alcuni casi può diventare la più grande esperienza mai vissuta. Possono raccontarlo quelli che ce la fanno.

Il gioco riesce a rappresentare per milioni di giocatori in giro per il mondo il momento di massima aspirazione e ambizione in assoluto. Pensiamo a ciò che può o meno rappresentare, per esempio, considerando le difficoltà costanti nel quotidiano di ognuno. Pensiamo alla mole di speranza che tale dinamica può in qualche modo trasmettere.

Un regalo inaspettato insomma. Una situazione che difficilmente può apparire credibile se la si affronta con il realismo tipico della vita di ogni giorno. Pensiamo al gioco e pensiamo a cosa può significare per gli stessi cittadini. Pensiamo a tutto quello che intorno può gravitarci.

In un contesto difficile e segnato come il nostro, il gioco rappresenta oggi forse l’unica modalità di reazione a un destino che sembra aver del tutto intaccato il nostro quotidiano. Il gioco si sviluppa insomma di pari passo con quelle che possono essere le ambizioni degli stessi giocatori.

Un momento particolarmente tormentato in cui Gratta e vinci, Lotto e Superenalotto sono diventati in qualche modo in assoluto i concorsi preferiti dagli italiani e non solo. Le vincite quando arrivano sono altissime e ultimamente arrivano anche di frequente. Le cronache sono infatti piene zeppe di notizie più che mai entusiasmanti.

Ultimamente, poi, a fare la fortuna dei giocatori di tutto il mondo è sicuramente il Gratta e vinci con i suoi premi inaspettati che in pochi secondi possono cambiare letteralmente la vita di chiunque. Il gioco che diventa l’aspirazione nei confronti di un futuro migliore.

Gratta e vinci, dormiva in strada ora è milionaria: la fortuna ha bussato alla sua porta

Quello che è successo negli Stati Uniti d’America ha dell’incredibile. Una vicenda che si solito siamo abituati a considerare soltanto in uscita da uno specifico canale, film magari o racconti in qualche modo quasi sempre con lieto fine. La realtà spesso è più che mai diversa.

A vincere grazie a un biglietto Gratta e vinci acquistato presso il Walmart Supercenter a Pittsburg è una donna che fino a pochi anni fa non aveva un posto in cui vivere e che oggi ha conquistato ben 5 milioni di dollari. Un evento di certo eccezionale che ha segnato in tutto e per tutto la vita della protagonista.

“Ho comprato solo un biglietto – ha raccontato la vincitrice – ho chiuso gli occhi e ho scelto quello, e ha vinto! All’inizio pensavo di aver vinto un biglietto gratuito, ma ho controllato, e diceva che avevo vinto 5 milioni. Sei anni fa, ero un senzatetto. Quest’anno mi sposo, otterrò il mio diploma associato e vincerò 5 milioni “.

La vincitrice ha inoltre dichiarato che con quei soldi acquisterà una casa e provvederà a vivere nel migliore dei modi possibili, pensando al presente ma soprattutto al futuro.