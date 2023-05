Questo tipo di deodorante ha gravi effetti collaterali: i rischi che non ti aspetti

Attenzione, non comprate questo tipo di deodorante in quanto rischiate di dover fare i conti con delle conseguenze inaspettate. Ecco di quali si tratta.

Prima di acquistare un deodorante è bene prestare attenzione alle relative caratteristiche, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli conseguenze. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alle prese con i vari impegni quotidiani, sia famigliari che lavorativi, capita spesso di non riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare al proprio benessere. Se tutto questo non bastasse, presi dalla frenesia giornaliera, può capitare a tutti di mettere nel carrello del supermercato dei prodotti di vario genere, senza nemmeno rendersi conto di cosa effettivamente si stia acquistando.

Delle piccole distrazioni che possono, però, portare con loro degli spiacevoli inconvenienti. Per questo motivo si invita sempre a valutare bene le caratteristiche dei vari prodotti a nostra disposizione, compreso il deodorante. Soffermandosi su quest’ultimo, ad esempio, si consiglia di evitare di acquistare una determinata tipologia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Non comprate questo tipo di deodorante, i rischi che non ti aspetti: tutto quello che c’è da sapere

Ormai presenti in quasi tutte le case, il deodorante si rivela essere un valido alleato delle nostre ascelle. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, però, è necessario valutare bene le relative caratteristiche. In particolare si invita a leggere bene se il cloridrato di alluminio è il primo, secondo o terzo elemento indicato in etichetta. In quest’ultimo caso, infatti, vuol dire che quasi sicuramente è presente in percentuali rilevanti.

Un aspetto che non può essere di certo trascurato, dato che tale sostanza, come si legge su Il Fatto Quotidiano, sembra possa detenere un alto grado di irritazione e tossicità. In particolare potrebbe provocare la formazione di eczemi e dermatiti. Per questo motivo, onde evitare spiacevoli sorprese, è preferibile optare per deodoranti senza alluminio cloridrato. Quest’ultimo può essere indicato in etichetta con diciture di diverso tipo, quali aluminium salts, aluminium chlorohydrate, cloruro di alluminio o con l’abbreviazione Cl. Al.

Ma non solo, si consiglia anche di evitare di acquistare deodoranti a lunga durata, ovvero con validità fino a 48 ore o addirittura sette giorni. Quest’ultimi, infatti, potrebbero finire per irritare le ghiandole sudorifere. Meglio optare per deodoranti eco bio realizzati con componenti naturali e biodegradabili, in grado di garantire un’ottima profumazione senza ostacolare la traspirazione cutanea.